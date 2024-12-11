Його подорож являє собою "найдовшу відстань по дузі великого кола", коли-небудь пройдену горбатим китом між двома місцями.

У своєму чудовому подвигу самець горбатого кита вирушив в епічну подорож через три океани для спарювання.

Ця безпрецедентна подорож змусила істоту мігрувати на тисячі кілометрів: зі східної частини Тихого океану до Індійського океану, в кінцевому підсумку досягнувши узбережжя Занзібару. Загалом горбатий кит подолав відстань у 13 046 кілометрів, пише Interesting Engineering.

Зазначається, що його подорож являє собою "найдовшу відстань по дузі великого кола", коли-небудь пройдену горбатим китом між двома місцями.

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"Тут представлено найдовшу задокументовану відстань по дузі великого кола між спостереженнями на зимівлях двох різних океанських басейнів дорослого самця горбатого кита, що охоплює дві популяції розмноження в східній частині Тихого океану та південно-західній частині Індійського океану", - пишуть дослідники в своїй статті, опублікованій у журналі Royal Society Open Science.

Горбаті кити відомі своїми щорічними міграціями між місцями годування і розмноження. Однак цей кит кинув виклик очікуванням, вийшовши далеко за межі свого звичайного ареалу.

Вчені вважають, що мотивація кита була простою: секс. Таким чином гігантська морська істота збільшила свої шанси знайти собі пару, досліджуючи нові води.

Кит, ймовірно, плив на схід від Колумбії, використовуючи океанські течії, щоб дістатися до Атлантичного океану. Тед Чизман, співавтор дослідження з Університету Південного Хреста в Австралії розповів Live Science:

"Це була дуже захоплива знахідка, свого роду відкриття, коли нашою першою реакцією було те, що, мабуть, сталася якась помилка".

Для дослідження дослідники вивчили велику базу даних зображень за період з 2013 по 2022 рік. Вони ідентифікували одного і того самого самця горбатого кита на фотографіях, зроблених у ці роки. Кит був помічений у Колумбії, а потім у Занзібарській протоці. Здебільшого він, мабуть, був частиною "конкурентної групи", що бореться за самку.

Іншим найважливішим відкриттям була його взаємодія з кількома популяціями горбатих китів під час його подорожі. Згідно з дослідженням, цей кит досліджував ширший ареал, ніж будь-який відомий горбатий кит. Це демонструє потенціал виду для далеких подорожей і соціальних взаємодій.

Зазначається, що зазвичай горбаті кити мігрують на великі відстані між полярними місцями годування та тропічними місцями розмноження. Для цього горбаті кити щорічно мігрують на відстань понад 8000 км у напрямку з півночі на південь. Відомо, що ці кити зазвичай залишаються в межах своєї конкретної популяції та уникають змішування з іншими групами.

Ця незвичайна подорож підкреслює гнучкість і пристосованість виду, які можуть мати вирішальне значення для подолання змін навколишнього середовища.

Іншими потенційними факторами, які змусили цього кита подолати таку величезну відстань, може бути здобич. Він міг зіткнутися зі змінами в доступності їжі через екологічні чинники, такі як зміна клімату і зростання конкуренції всередині популяції.

"Це переміщення на екстремальні відстані демонструє поведінкову пластичність, яка може відігравати важливу роль у стратегіях адаптації до глобальних змін довкілля і, можливо, бути еволюційною відповіддю на різні тиски", - йдеться в дослідженні.

Цей самець кита побив рекорд відстані міграції між районами розмноження. Раніше самка горбатого кита пропливла 9800 км від Бразилії до Мадагаскару в період з 1999 по 2001 рік, встановивши рекорд міграції на великі відстані на той момент.

Новини про морських тварин

За словами вчених, фотографії та відео показали нові, спеціалізовані методи полювання, які використовують косатки для нападу на найбільшу у світі рибу. У чотирьох випадках, група косаток полювала на китових акул у Каліфорнійській затоці. Зазначається, що вони працювали спільно, щоб вдарити китову акулу, поки вона не перевернеться.

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