До них можна буде підключатися прямо зі смартфона без необхідності докуповувати спеціальне обладнання.

Компанія SpaceX Ілона Маска в середу, 28 грудня, запустила в космос першу партію супутників інтернет-системи Starlink другого покоління. До них можна буде підключатися прямо зі смартфона без необхідності докуповувати спеціальне обладнання.

Як зазначається у повідомленні на сайті компанії, ці супутники набагато потужніші, ніж 3300 супутників першого покоління. Як раніше говорив Ілон Маск, до них зможуть підключатися звичайні смартфони з підтримкою 5G і електрокари Tesla.

Основна їх мета – забезпечити зв'язком користувачів в місцях, де немає мережі. На першому етапі покриття охопить всю континентальну частину США, Гаваї, частину Аляски та Пуерто-Рико.

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Відео запуску нових супутників Starlink

Starlink в Україні – як працює і як підключитися

Комплекси інтернет-системи Starlink надають можливість отримувати якісний Інтернет в будь-яких умовах і найвіддаленіших віддалених регіонах, що допомагає українським захисникам виконувати поставлені завдання. Вони також використовуються в цивільних цілях.

Напередодні SpaceX Маска знизила ціну на обладнання Starlink для України з $700 до $600. При цьому вартість самої підписки залишилася незмінною і становить $75 на місяць.

Нагадаємо, в листопаді стало відомо, що провайдер Starlink почне обмежувати пропускну здатність інтернет-з'єднання в години пік для тих користувачів, які споживають понад 1 ТБ трафіку в місяць.

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