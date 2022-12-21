При цьому вартість самої підписки залишилася незмінною і становить $75 на місяць.

Ціну на Starlink для України знову знизили – якщо раніше за обладнання, яке дає доступ до супутникового Інтернету, потрібно було віддати $700, то тепер воно коштує 600.

При цьому вартість самої підписки залишилася незмінною (з моменту останнього підвищення цін в кінці листопада), і становить $75 на місяць або 2800 у гривнях.

Додамо, що вартість обладнання Starlink в останні пару місяців сильно коливається. Спочатку – зросла з 385 доларів до 700 доларів, а тепер знизилася на $100 – з $700 до $600.

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Разом з тим видання Financial Times з посиланням на свої джерела пише, що під час переговорів SpaceX з Міністерством оборони США в жовтні компанія просила Вашингтон платити $4500 на місяць за кожен термінал для України.

Україна отримає понад 10 тисяч антен Starlink

Нагадаємо, вчора, 20 грудня, стало відомо, що Україна уклала угоду зі Space X Маска про отримання тисяч додаткових антен Starlink для протидії російським повітряним атакам. Йдеться про понад 10 тисяч "Старлінків".

Комплекси Starlink надають можливість отримувати якісний Інтернет в будь-яких умовах й найбільш віддалених регіонах, що допомагає українським захисникам виконувати поставлені завдання. Вони також використовуються в цивільних цілях.

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