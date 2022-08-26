Швидкість обіцяють в районі 2-4 Мбіт/с.

Глава SpaceX Ілон Маск анонсував запуск супутників Starlink другого покоління у 2023 році. До них зможуть підключатися звичайні смартфони в місцях, де немає мережі, і електрокари Tesla.

Проєкт реалізується спільно з мобільним оператором T-Mobile, однак не виключається можливість прямого підключення для абонентів інших операторів, повідомляє The Verge.

Швидкість обіцяють в районі 2-4 Мбіт/с. За словами Маска, на першому етапі послуга надаватиме доступ до SMS, MMS і деяких застосунків для спілкування в месенджерах і аудіозвонків. В майбутньому з'явиться повноцінне підключення до Інтернету і голосовий зв'язок.

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Наше бачення полягає в тому, що якщо у вас є чіткий вид на небо, то ви підключені – сказав виконавчий директор T-Mobile US Майк Зіверт.

Ілон Маск знизив ціни на Інтернет від Starlink для України

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну компанія Ілона Маска знизила ціни на супутниковий Інтернет від Starlink для України та ряду інших країн.

Так, для українських користувачів знижка склала близько 40%, вартість підписки знизили з $100 до $60. Знижка автоматично застосовується до всіх рахунків, створених після 24 серпня 2022 року.

Зараз в Україні працює близько 18 тисяч "старлінків". Вони допомагають українцям завжди бути на зв'язку, а об'єктам критичної інфраструктури працювати в складних умовах.

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