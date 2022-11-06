Зміни набудуть чинності вже з наступного місяця.

Компанія Ілона Маска SpaceX обмежить пропускну здатність Інтернет-з'єднання Starlink у години пік для тих користувачів, які споживають понад 1 ТБ трафіку в місяць.

Зміни набудуть чинності вже з наступного місяця, пише The Verge.

Відтепер клієнти Starlink будуть починати кожен новий місяць зі швидкістю "Пріоритетного доступу" (Priority Access), який відстежує, скільки даних людина споживає з 7.00 до 23.00. Якщо користувач перевищить ліміт інформації на 1 ТБ, то аккаунт буде переведений на пакет "Базового доступу" зі зниженим пріоритетом завантаження до кінця місяця. Простіше кажучи, швидкість передачі даних будуть сповільнювати.

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При цьому трафік з 23 до 7 годин враховуватися не буде, тому вночі можна качати що завгодно – як в старі добрі часи. Наприклад, завантажити велику гру або виконувати резервне копіювання пристрою в хмару.

У SpaceX відзначають, що поки що їх космічний інтернет – "обмежений ресурс", який буде рости в міру запуску більшої кількості супутників, але поки компанії необхідно "управляти мережею, щоб збалансувати попит на трафік". Очікується, що з запуском нових супутників ліміти будуть збільшуватися.

В Україні з'являться публічні точки Wi-Fi від Starlink

До кінця місяця в Україні розгорнуть публічні точки Wi-Fi, які будуть забезпечувати доступ до Інтернету на випадок відключення електроенергії. Вони працюватимуть на акумуляторах Tesla Powerwall і терміналах Starlink від Ілона Маска.

Мінцифри планує використати на цю ініціативу частину з 1 570 терміналів Starlink, які Україна отримає від Польщі. В Україні супутниковий інтернет Starlink офіційно запрацював 26 лютого.

Комплекси Starlink надають можливість отримувати якісний Інтернет в будь-яких умовах і в найвіддаленіших регіонах, що допомагає українським військовим виконувати поставлені завдання. Вони також використовуються в цивільних цілях.

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