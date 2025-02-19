Останнє відкриття такого рівня було зроблено у 1922 році, коли знайшли місце поховання Тутанхамона.

У Єгипті знайдено гробницю царя Тутмоса II, який правив долиною Нілу десь у проміжку між 1492 і 1479 роками до н. е. Це перша царська гробниця, знайдена в Єгипті з 1922 року, коли було відкрито місце останнього спочинку фараона Тутанхамона, пише CBS News.

Спільна єгипетсько-британська археологічна місія виявила гробницю Тутмоса II в районі гори Фіви, на захід від Луксора та відомої Долини царів. Міністерство туризму та старожитностей Єгипту заявило, що розкопки велися на локації, відомій як гробниця № C4.

Вхід і головний прохід у споруду були виявлені у 2022 році, і з того часу внутрішні розкопки велися дуже ретельно. За словами доктора Мохамеда Ісмаїла Халеда, генерального секретаря Вищої ради старожитностей Єгипту, початково дослідники припускали, що це місце поховання однієї із дружин котрогось із фараонів. Адже поруч вже були виявлені гробниці дружин царя Тутмоса III та гробниця цариці Хатшепсут.

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У міру того, як розкопки та дослідження артефактів тривали, місія знайшла нові докази, які вказали на того, для кого насправді створили гробницю – царя Тутмоса II. Є припущення, що його поховання здійснила саме цариця Хатшепсут, яка була його дружиною та зведеною сестрою.

Халед сказав, що на частинах алебастрових посудин, знайдених в руїнах, є написи з іменем царя Тутмоса II і ідентифікацією його як "померлого царя", а також іменем його дружини Хатшепсут, і все це, за його словами, допомогло підтвердити, що Тутмос II є власником гробниці.

Халед назвав це відкриття однією з найважливіших археологічних знахідок за останні роки. Виявлені артефакти є важливими доповненнями до сукупності знань про історію регіону та правління фараона Тутмоса II.

Варто зауважити, що мумію Тутмоса II було виявлено ще в XIX столітті, оскільки через століття після смерті царя його тлінки були перепоховані в іншому місці після пограбування гробниці. Ця мумія давно є одним з важливих експонатів музею старожитностей в Каїрі.

На жаль, гробниця збереглася вкрай погано. Окрім розкрадання її у стародавні часи, вона також зазнавала затоплення під час повеней. Тож більшість оригінального вмісту гробниці було або вкрадено, або перенесено в інше місце після цих повеней.

Останні відкриття про Давній Єгипет

Як писав УНІАН, археологи, які шукали могилу Клеопатри, зробили важливе відкриття в Єгипті. Хоча місце вічного спочинку знаменитої цариці досі не знайшли, є інші важливі знахідки.

Також ми розповідали, що у єгипетській гробниці з таємничими муміями знайшли золоті язики та нігті. Вчені вважають, що, на думку стародавніх єгиптян, такі язики допомагали померлим спілкуватися в загробному житті, а золоті нігті потрібні були для самозахисту.

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