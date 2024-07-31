Дослідники вивчили історичні записи та супутникові фотографії місцевості, щоб інтерпретувати особливості, які підтверджують їхній аргумент.

Довгий час точилася суперечка про те, як саме перші інженери цивілізованого світу побудували великі піраміди Єгипту.

Популярна теорія припускає, що вони використовували систему мотузок і саней для підйому каміння на вершину, поки піраміда зводилася знизу вгору, шар за шаром.

Однак нове дослідження припускає, що найстарішу піраміду в Єгипті, піраміду Джосера, було побудовано 4700 років тому з використанням ще більш хитромудрого "гідравлічного підйомника".

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"Стародавні єгиптяни славляться своїм новаторством і майстерністю в гідравліці за допомогою каналів для зрошення і барж для транспортування величезних каменів. Ця робота відкриває новий напрямок досліджень - використання гідравлічної сили для зведення масивних споруд, побудованих фараонами", - пояснила група.

Нова теорія представлена в новому дослідженні під керівництвом Ксав'є Ландро, президента Палеотехнічного, археологічного дослідницького інституту в Парижі, Франція.

Дослідники вивчили історичні записи та супутникові фотографії місцевості, щоб інтерпретувати особливості, які підтверджують їхній аргумент.

"Ми визначили, що внутрішня архітектура ступінчастої піраміди відповідає гідравлічному механізму підйому, про який ніколи раніше не повідомлялося. Стародавні архітектори, ймовірно, піднімали каміння з центру піраміди вулканічним способом, використовуючи воду без опадів", - кажуть Ландро і колеги.

Піраміда Джосера, заввишки близько 62 метрів, є "ступінчастою пірамідою" - тобто її боки являють собою низку плоских платформ або сходинок, на відміну від порівняно рівних боків знаменитої піраміди Гізи.

Хоча Гіза є найбільшою з єгипетських пірамід, Джосера - найстаріша, вона була побудована в якийсь момент між 2667 і 2648 роками до нашої ери.

Приголомшливу споруду було побудовано повністю з каменю давньоєгипетським архітектором Імхотепом у великому некрополі Саккара на південь від Каїра.

Вважається, що це останній притулок царя Джосера, давньоєгипетського фараона і засновника Стародавнього царства.

Хоча про величезну шахту в центрі піраміди вже було відомо, тепер дослідники представляють нову теорію щодо її призначення.

По-перше, вони вказують на Гіср-ель-Мудір, стародавню кам'яну споруду менш ніж за кілометр на захід від піраміди Джосера. Функція Гіср-ель-Мудіра ніколи не була визначена, але дослідники кажуть, що він міг діяти як гребля, збираючи дощові опади і направляючи їх до піраміди через систему труб.

Щойно підземні води досягали центру піраміди, вони спрямовувалися вгору через центральну шахту, як магма у вулкані.

Цей потужний струмінь води міг би штовхати вгору плаваючий ліфт - рівну платформу, ймовірно, зроблену з дерева, - який міг би переносити до 100 тонн каменю за раз завдяки силі води.

За словами експертів, струменем води можна було керувати, щоб шахта могла бути спорожнена, готова до повторного використання для наступної партії каменю.

Потенційно вода могла бути заблокована біля основи шахти піраміди, як свого роду пробка, перш ніж вивільнитися, коли наступна партія буде на місці.

Хоча ця нещодавно запропонована система здається особливо складною для 4700 років тому, самі піраміди свідчать про те, що стародавні єгиптяни, можливо, були більш майстерними інженерами, ніж ми думаємо.

Раніше Гіср-ель-Мудір вважали загоном для худоби, церемоніальним місцем поклоніння богам або навіть незакінченою пірамідою.

Але теорія про те, що це була гребля, забезпечує переконливий зв'язок із центральною шахтою піраміди Джосера, яку знову відкрили для відвідувачів 2020 року після 14-річної реставрації. Неясно, чи могли інші відомі піраміди Єгипту використовувати цю будівельну техніку.

Новини про єгипетські піраміди

Археологи знайшли таємничі структури, які були приховані під поверхнею біля Великої єгипетської піраміди Хеопса, які можуть бути невідомою гробницею, яку побудували 4 500 років тому.

Команда дослідників використала для цього георадар на Західному цвинтарі Гізи і виявила L-подібну аномалію, яка виявилася входом у камеру внизу. У цьому похованні знаходяться останки царя Хуфу, який замовив будівництво відомої піраміди для членів його сім'ї та високопоставлених чиновників, тому можна зробити припущення, що під пісками може бути ще одна елітна гробниця.

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