Могилу знаменитої цариці досі не знайшли, але є інші важливі знахідки.

Археологиня, яка шукає втрачену гробницю Клеопатри VII, зробила "важливе" відкриття, що стосується безпосередньо цариці Єгипту. Про це повідомляє The Daily Mail.

Кетлін Мартінес, яка шукала гробницю майже 20 років, стверджує, що знайшла статую, яка, ймовірно, зображає справжнє обличчя цариці, яка правила Єгиптом з 51 по 30 рік до нашої ери. Голова статуї з білого мармуру зображує жінку з маленьким носом, надутими губами та волоссям, заплетеним навколо голови.

Мартінес і її команда також знайшли 337 монет із зображенням Клеопатри, а також чимало кераміки, масляних ламп, статуеток та інших артефактів. Все це було поховано у храмі Тапосіріс Магна, який розкопали неподалік сучасного єгипетського міста Александрія.

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Археологиня вважає, що гробниця цариці ховається десь серед руїн храму. На її думку, тіло Клеопатри перенесли з палацу через тунель і поховали в таємному місці.

Однак інші археологи припустили, що голова статуї, яку відшукала Кетлін Мартінес, насправді зображує іншу жінку царської династії. Критики Мартінес також не вірять, що царицю поховано у храмі Тапосіріс Магна. На їхню думку, Клеопатра була похована десь у самому місті Александрія.

Втім єгипетське Міністерство туризму та старожитностей заявило, що все одно вважає вкрай важливими знахідки, виявлені в храмі. Навіть якщо це не статуя Клеопетри, вона усе одно дає більше розуміння архітектурних, культурних і церемоніальних практик того часу.

Інші цікаві археологічні відкриття

Як писав УНІАН, дослідники виявили загадкову кам'яну скульптуру у формі черепахи в печері Манот у регіоні Галілея на півночі Ізраїлю. Експерти вважають, що об'єкт був вирізаний понад 35 000 років тому, тоді як вік печери може бути понад 55 000 років. Вони вважають, що там поклонялися невеликій кам'яній структурі.

Також ми розповідали, що археологи виявили переконливі докази існування в стародавньому світі рисового пива. Знахідки віком 10 000 років були знайдені на стоянці Шаншань у китайській провінції Чжецзян.

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