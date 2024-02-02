Єгипетські чиновники хочуть повернути оздоблення, яке обсипалося або було зняте з піраміди багато століть тому.

Влада Єгипту вирішила відреставрувати одну з головних пірамід в Гізі, чим викликала обурення вчених по всьому світу. Як повідомило Мініс терство туризму і старожитностей Єгипту, чиновники хочуть реконструювати первісний вигляд піраміди фараона Мікеріна (Менкаура) - найпізнішої з трьох головних пірамід Гізи.

Спочатку піраміда приблизно на третину своєї висоти була оздоблена червоним асуанським гранітом. Однак з плином часу більше половини оздоблення зникло. В рамках проекту реконструкції, який Єгипет хоче реалізувати спільно з Японією за три роки, планується відновити гранітне оздоблення, використовуючи блоки, що лежать біля підніжжя піраміди. Вважається, що вони і є те саме зникле оздоблення, що імовірно впало і залишилося лежати біля підніжжя.

Однак у соцмережах проект єгипетської влади зустріли не так однозначно. Під роликами, де показаний процес підготовки до реконструкції, користувачі залишали обурені коментарі і пропонували заодно "випрямити Пізанську вежу" і поклеїти шпалери на піраміди.

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Проти реконструкції виступили багато вчених. Археолог та єгиптолог з арабської академії науки, техніки та морського транспорту Моніка Ханна назвала проект "абсолютно ненауковим". Вона зокрема зазначила, що більшість блоків, що лежать навколо піраміди, не були оброблені, тобто стародавні єгиптяни при будівництві піраміди не використовували конкретно ці камені для оздоблення.

"Тому будь-яка спроба обробити блоки навколо піраміди є кричущим втручанням в роботу стародавніх єгиптян, яким ще належало завершити цю піраміду", - написала Ханна.

Проти реконструкції також виступив доцент кафедри реставрації та консервації старожитностей університету науки і технологій в Гізі Ібрагім Мохамед Бадр, висловивши побоювання, що в підсумку на піраміду встановлять блоки, які не мають до неї жодного стосунку. A професор єгипетського мистецтва та архітектури в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі Кетлін Куні зазначила, що свого часу фасад піраміди так і залишився незавершеним, тому рішення навісити на піраміду оздоблення – це дивна спроба "змінити минуле".

Газета The Washington Post зазначила, що піраміди Гізи внесені в Список об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, тому просто так міняти їхній вигляд неможна. За даними видання "Аль-Манасса", зараз єгипетська влада призупинила роботи, щоб спеціальна комісія оцінила здійсненність проекту.

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