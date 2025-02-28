Учені розкрили точне місцезнаходження "Загубленого міста золота" в Єгипті, яке було поховане під піском увесь цей час.

Це місце, колись процвітаюче місто золотошукачів під назвою Атон, було виявлено під Долиною царів у Луксорі, де жив Тутанхамон.

Розкопки на цьому місці почалися ще 2020 року, коли тільки виявили це місто, і закінчилися тільки зараз, пише Dailymail. Команда виявила залишки будинків, майстерень, адміністративних будівель, релігійних храмів і лазень.

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Артефакти, знайдені на місці, датуються пізнішими історичними періодами, включно з римською (30 р. до н.е. - 639 р. н.е.) та ісламською епохами (642 р. н.е. - 1517 р. н.е.). Це свідчить про те, що Атон залишався житловим упродовж століть і постачав золото кільком єгипетським династіям, які прикрашали і палаци, і тіла, і гробниці.

Серед численних артефактів, за словами дослідників, була колекція з 628 фрагментів кераміки і каменю з ієрогліфічними, демотичними і грецькими написами.

Дослідники вважають, що ці написи показують, що Атон був мультикультурним і багатомовним містом, і відображають багату різноманітність його жителів.

Міністерство туризму і старожитностей Єгипту оголосило про завершення розкопок у вівторок, назвавши його "значним кроком у збереженні стародавньої гірничодобувної спадщини Єгипту, зробивши її доступною як для дослідників, так і для громадськості".

За словами дослідників, результати розкопок дають нове уявлення про стародавню гірничодобувну промисловість Єгипту і повсякденне життя робітників, які населяли цей регіон.

Під час розкопок було виявлено поселення гірників, що напрочуд добре збереглося, з недоторканими об'єктами обробки золота і спеціалізованими фабриками з вилучення золота з кварцових жил.

Залишки цих фабрик містили свідоцтва складного багатоетапного процесу очищення золота, що включав подрібнення кварцу, фільтрацію осадів у спеціалізовані басейни і плавку руди в глиняних печах для отримання чистого золота.

Після перекладу ці писання могли б пролити нове світло на те, яким було життя в Загубленому місті золота, включно з розумінням його економіки, уряду і культури.

Археологи також виявили бронзові монети династії Птолемеїв, найдовшої та останньої династії Стародавнього Єгипту, яка правила з 305 р. до н. е. до 30 р. до н. е.

Вони також виявили п'ять жертовних столів - кам'яних плит, на яких можна було покласти їжу і напої як дарунки богам або духам померлих з того ж періоду часу.

Під час розкопок також було виявлено теракотові фігурки людей і тварин, кам'яні скульптури божеств, керамічні судини, які використовували для зберігання парфумів, ліків і пахощів, а також прикраси з коштовного каміння і черепашок.

"Те, що вони розкопали, було місцем великого міста в хорошому стані збереження, з майже цілими стінами і кімнатами, заповненими інструментами повсякденного життя", - прокоментував провідний дослідник Захі Хавасс, археолог і колишній міністр туризму і старожитностей Єгипту.

Він додав, що протягом багатьох років багато іноземних археологів шукали загублене місто, але так і не знаходили його.

Що відомо про місто Атон

Атон бере свій початок від правління Аменхотепа III - одного з наймогутніших фараонів Єгипту, який правив з 1391 по 1353 рік до нашої ери.

Назване на честь єгипетського бога сонця, місто було засноване між 1386 і 1353 роками до нашої ери. Протягом багатьох років воно служило головним адміністративним і промисловим центром Єгипту, зберігаючись під час злетів і падінь кількох фараонів.

Але через кілька років після того, як Ехнатон, батько фараона Тутанхамона, почав правити на початку 1350-х років до нашої ери, місто занедбали, а столицю Єгипту перенесли в місто Амарна, розташоване за 250 миль.

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