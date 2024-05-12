Вчені хочуть зрозуміти, чи прив'язаний Стоунхендж до фаз Місяця, як він прив'язаний до фаз Сонця.

Стоунхендж – одна з найвідоміших споруд світу, що дійшла до нас крізь тисячоліття. Добре відомо, що Стоунхендж орієнтований на фази сонця, і саме це приваблює сюди тисячі туристів, які прагнуть побачити схід сонця у відповідному "вікні" споруди.

Але серед вчених вже давно існує гіпотеза, що Стоунхендж побудований з урахуванням не лише сонячних, але й місячних фаз, пише Space.com. Зокрема, йдеться про так зване велике місячне застоювання, або велику зупинку місяця – рідкісне астрономічне явище, коли місяць сходить далі на північ і заходить далі на південь вздовж горизонту, ніж зазвичай, досягаючи висоти в небі вище, ніж літнє сонце, і нижче, ніж зимове сонце.

Це явище відбувається раз на 18,6 років. Тож перевірити гіпотезу не так-то просто – доводиться довго чекати слушного моменту. Цей унікальний місячний цикл триватиме цього року й у 2025 році.

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"Це довгий цикл. Археологи не мали багато можливостей вивчити його [у Стоунхенджі]", — каже експерт з доісторичних пам’яток Великої Британії Дженніфер Векслер.

Почесний професор археоастрономії в Університеті Лестера (Британія) Клайв Рагглс наголошує, що архітектурний зв’язок Стоунхенджа з Сонцем добре відомий, але його зв’язок із Місяцем вивчений гірше.

"Чотири станційні камені узгоджуються з крайніми положеннями Місяця, і дослідники роками сперечалися, чи було це навмисно, і — якщо так — то як це було досягнуто та якою могла бути його мета", – каже він.

Вчені зауважують, що люди, які збудували Стоунхендж, були першими фермерами в цьому регіоні, тож для них було важливо розуміти цикли Сонця й Місяця, які могли впливати на сільськогосподарські цикли. Тож відповідну інформацію вони могли зашифрувати в архітектурі Стоунхенджу.

Дослідження історичних пам’яток: останні новини

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