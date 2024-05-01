Подібні 12-гранники знаходять по всій північно-західній Європі вже три століття, але досі не змогли зрозуміти, що це.

Археологи виявили на сході Англії ще один "римський додекаедр" – загадковий металевий предмет давньоримських часів, призначення якого досі залишається незрозумілим для науковців. Про це пише The Washington Post.

На перший погляд предмет більше схожий на науково-фантастичну ілюстрацію, ніж на давньоримську реліквію. Це порожнистий многогранник розміром зі стиснутий кулак, який має 12 граней у формі п’ятикутника з отворам різного розміру у кожній. На кожному із 20 кутів він має напівсферичний виступ. За геометричною формою такий предмет називають "додекаедр".

Заззначається, що за останні 300 років в Північній і Західній Європі було виявлено близько 130 таких об’єктів. Хоча археологи швидко визначили, що це реліквії давньоримських часів, консенсусу щодо призначення цих предметів немає досі. Як на біду, давньоримські тексти та фрески теж не містять жодних згадок про ці додекаедри.

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"Одна з причин, чому це так захоплює публіку, полягає в тому, що важко повірити, що ми маємо щось із римського періоду, про що ми не знаємо, для чого це. Це дуже спокусливо хотіти розгадати цю таємницю", — сказала Лорена Гітченс, археолог, що спеціалізується на римських додекаедрах.

Оскільки виявлені на сьогодні додекаедри представлені різними розмірами – від 4 до 11 см – це одразу виключає можливість їх використання в якості стандартного вимірювального пристрою.

Географічне розташування знахідок дає ще одну підказку: всі додекаедри були знайдені в північних і західних провінціях Римської імперії — сучасній Британії, Франції та Німеччині. Вони завжди знаходяться на північ від Альп, а в Середземноморському басейні поки що не виявлено жодного. На думку Гітченс, це також виключає військове призначення об’єктів.

"Якби це була суто римська військова річ, її використовували б по всій імперії", – переконана дослідниця.

Сьогодні існує багато припущень щодо призначення додекаедрів – від інструменту визначення оптимальної дати початку сівби до банального підсвічника. Але науковці-археологи мають сумнів, що предмет використовувався для практичних повсякденних завдань.

"Я знаю це, тому що я перевірила багато з них і виявила, що вони не мають такого зносу, якого можна очікувати від інструменту. Вони також набагато делікатніші, ніж люди уявляють. Їх би дуже швидко зламали", — сказала Гітченс.

Найпопулярніша теорія серед академічних експертів, хоча вона ще не доведена, полягає в тому, що додекаедри мали релігійне або ритуальне призначення, певним чином пов’язане з місцевими практиками на околицях Римської імперії.

Інші цікаві археологічні знахідки

Як писав УНІАН, пошуковці знайшли унікальну скриню зі зброєю на місці корабельної аварії XV століття. Данський флагманський корабель "Грібсхунден" загорівся і затонув із сотнею німецьких найманців на борту у 1495 році.

Також ми розповідали, що археологи виявили 850-річний скарб у стародавній могилі. Хоча декому ця знахідка може здатися просто старим металом, шведські історики кажуть, що це відкриття має важливе значення для їхньої галузі.

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