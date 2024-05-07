Досі вважалося, що руїни головної бази Гітлера давно досліджені та не представляють додаткового інтересу для історичної науки.

Археологи-любителі знайшли п’ять людських скелетів без рук і ніг на території комплексу "Вовче лігво" (Wolfsschanze) – місця базування ставки Адольфа Гітлера в часи Другої Світової війни, а сьогодні популярного туристичного об'єкту. І науковці не впевнені, що ці люди загинули саме від рук нацистів, пише The Guardian.

Комплекс споруд "Вовче лігво" знаходиться на території сучасної Польщі, але в часи Другої Світовох війни це була Східна Пруссія. Свого часу це було одне із найбільш ізольованих і в той же час найкраще захищених місць у воєнній Європі. Тут Адольф Гітлер зі своїми генералами складав плани завоювання світу і знищення народів.

Вважається, що Гітлер провів у "Вовчому лігві" більше часу, ніж де-небудь ще під час війни. Саме тут сталася відома спроба вбивства Гітлера, коли 20 липня 1944 року німецький офіцер підклав портфель із бомбою під дубовий стіл, за яким засідав штаб на чолі з Гітлером.

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Рештки, які, як вважають науковці, належать одній родині, були виявлені під час археологічних розкопок під руїнами будинку, в якому проживав командувач німецької авіації та нацистський воєнний злочинець Герман Герінг. Сьогодні ця частина "Вовчого лігва" вже майже повністю поглинута дикою природою, і донедавна вважалося, що вона вже повністю досліджена і не представляє інтересу для професійних археологів. Саме тому польска влада дозволила проводити тут розкопки польсько-німецькій команді археологів-любителів.

Вони витратили кілька років на розкопки, знаходячи тут переважно банальні предмети домашнього вжитку. Однак у лютому пошуковці були шоковані, виявивши людський череп під підлогою будинку Герінга, знищеного пожежею ще у 1945 році.

Коли поліція підтвердила, що в даному випадку про нещодавній злочин не йдеться, розкопки продовжили. Слідом за черепом пошуковці виявили п'ять скелетів, які були ідентифіковані як рештки трьох дорослих, одного підлітка і одного немовляти.

"Це було найжахливіше, що ми знайшли. Вони всі лежали поруч один з одним, в одному напрямку", – згадує представник команди археологів Октавіан Бартошевський.

На жодному зі скелетів не було слідів одягу чи інших особистих предметів, тобто трупи, ймовірно, були роздягнені перед тим, як їх туди помістити. Але найгірше, що пошуковці не виявили кисті рук та стопи ніг. Хоча ймовірно, що ці кістки просто розклалися з часом, адже вони є тоншими за інші, не можна виключити, що їх ампутували.

Існує багато припущень щодо того, чи знав Герінг, що тіла були поховані під його житловим приміщенням, чи вони були покладені туди після війни. Німецькі ЗМІ припустили, що сім’я могла стати жертвою масового вбивства, можливо, але не обов’язково здійсненого нацистами. Зараз польська прокуратура теж проводить своє розслідування.

Інші археологічні знахідки, які дивують навіть істориків

Як писав УНІАН, археологи виявили на сході Англії ще один "римський додекаедр" – загадковий металевий предмет давньоримських часів, призначення якого досі залишається незрозумілим для науковців. Такі предмети знаходять в Європі вже 300 років, але досі ніхто не знає, що це.

Також ми розповідали, що у Франції археологи виявили поховання часів неоліту, де практикували ритуальні вбивства за методом, схожим із практиками італійських мафіозі. І це неабияк здивувало вчених.

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