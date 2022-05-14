Для чого використовувалися ці великі ями, поки достеменно невідомо.

Археологи виявили приховану мережу великих ям, що оточують Стоунхендж.

Про це повідомляє Science Alert.

Як повідомляється, вчені виявили сотні великих ям, кожна шириною понад 2,4 метра. Деякі з них напевно були створені руками людини тисячі років тому. Найстаріша і найбільша з ям має ширину понад 3 метри і глибину 1,85 метра.

Для чого використовувалися ці великі ями, невідомо, але дослідники підозрюють, що вони якось пов'язані з "довготривалим церемоніальним структуруванням" Стоунхенджа.

Як повідомляється, ями були створені приблизно в 8000 р. до н.е. передбачається, що вони пов'язані з тотемними стовпами, реквізитом для полювання на турів і спостереженнями за місяцем.

Сам Стоунхендж був побудований всього близько 5000 років тому.

"Виявлення найбільшої відомої ями епохи раннього мезоліту на північному заході Європи показує, що це було особливе місце для громад мисливців-збирачів за тисячі років до того, як були споруджені перші камені", - заявили вчені.

Нагадаємо, раніше китайська група з дослідження печер виявила гігантську карстову воронку, на дні якої росте древній ліс.

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