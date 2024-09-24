Сем Альтман зазначив, що поява надінтелекту нічого поганого для людей не принесе.

Генеральний директор OpenAI, компанії, яка створила ChatGPT, Сем Альтман у своєму блозі повідомив, що в найближчі кілька тисяч днів людство зіткнеться з появою надінтелекту. На його думку, це призведе не до похмурого технологічного майбутнього, а до ери "загального процвітання".

Альтман зазначив, що розвиток надінтелекту може зайняти більше часу, ніж він очікував, однак це лише питання часу. Він пророкує, що в недалекому майбутньому люди зможуть робити речі, які наші предки вважали б магією. Ця здатність, за його словами, не буде результатом генетичних змін, а виникне завдяки суспільству, яке стало розумнішим і ефективнішим за будь-яку окрему людину, що можна розглядати як форму колективного інтелекту.

З плином часу люди стали значно здібнішими; вже зараз ми можемо робити те, що наші попередники вважали неможливим.

Штучний інтелект, вважає Альтман, буде здатний розв'язувати надскладні завдання і відкриє перед людством шлях до світлого майбутнього.

У цьому майбутньому кожна людина зможе користуватися "персональною командою ШІ", яка допомагатиме справлятися з повсякденними завданнями, а "віртуальні експерти" зроблять наше життя простішим. Віртуальні наставники усунуть складнощі в навчанні, адаптуючись до потреб кожної дитини. Усі зможуть отримати якісну освіту та необхідні навички, що забезпечить успіх у світі з величезним вибором професій і призведе до безпрецедентного процвітання.

Що відомо про OpenAI

OpenAI - американська організація, що займається дослідженнями в галузі штучного інтелекту. Біля витоків компанії стояли Ілля Суцкевер, Сем Альтман та Ілон Маск. Одна з розробок OpenAI, ChatGPT, стала проривом у сфері ШІ-помічників.

Нещодавно OpenAI представила версію ChatGPT з мозком на рівні доктора наук. Вона стала першою ітерацією штучного інтелекту, який здатний міркувати подібно до людини.

Водночас OpenAI не хоче допустити розмиття меж між машиною і людиною і розробила інструмент, за допомогою якого можна відрізнити людський розум від штучного інтелекту. Однак поки що компанія не збирається оприлюднювати проєкт.

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