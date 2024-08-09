Безкоштовну версію ChatGPT 'прокачали': тепер у ній можна створювати картинки

Раніше ця опція була доступна тільки платним підписникам ChatGPT Plus.

Через чат-бот ChatGPT тепер можна безкоштовно генерувати зображення. Для цього використовується модель DALL-E 3, яка вважається головним конкурентом Midjourne.

На запуску у 2023 році ця можливість була доступна лише платним користувачам ChatGPT Plus, однак тепер мати підписку не обов'язково. Але є ліміт: в день безкоштовно можна згенерувати тільки 2 картинки, пише The Verge.

Основною перевагою DALL-E 3 всередині ChatGPT є здатність текстової нейромережі формулювати підказки для створення зображень, що спрощує процес генерації. Користувачеві достатньо придумати короткий опис картинки, а ШІ допише більш повне завдання для DALL-E 3.

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OpenAI зазначає, що оновлення розгортають поступово і незабаром воно буде доступним для всіх охочих. Нагадаємо, раніше OpenAI дозволила використовувати свій чат-бот без реєстрації, хоч і з обмеженнями.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня OpenAI представила власну пошукову систему на основі штучного інтелекту. Особливість SearchGPT – не просто видавати перелік посилань, а й намагатися організувати й осмислити їх. Це робить його серйозною загрозою для Google.

А до кінця 2024 року OpenAI має намір запустити ChatGPT-5, яка обіцяє здійснити революцію у сфері штучного інтелекту. Мова про концепцію штучного загального інтелекту (AGI). Це означає, що ШІ буде здатний вивчити будь-яке завдання, які людина зможе придумати. Це зробить її не відмінною від людини.

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