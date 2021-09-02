Автори публікацій зможуть робити платні підписки та отримувати гроші за свої пости.

Twitter надав своїм користувачам можливість заробляти на блогах. Тепер люди зможуть монетизувати свої публікації та щомісяця отримувати за них гроші. Цю можливість відкрила нова функція Super Follows, яка була представлена 1 вересня.

Про нову функцію від Twitter повідомляє видання CNBC.

Так, Twitter пропонує деяким своїм користувачам почати заробляти гроші на своїх блогах. Нова функція Super Follows доступна не всім, для монетизації своїх публікацій авторам доведеться отримати певну кваліфікацію.

Для отримання доступу до функції Super Follows у користувача повинен бути відкритий обліковий запис, на який підписані мінімум 10 тисяч осіб. Крім цього, в блозі має виходити мінімум 25 публікацій за 30 днів. Ще одними з вимог є місце проживання блогера і його вік. Користувач повинен проживати в США і бути повнолітнім.

Блогери зможуть самостійно визначати, скільки вони хочуть заробляти. Користувачі, чиї заявки на монетизацію будуть прийняті, зможуть встановити ціну підписки на свої акаунти. Вартість підписки варіюється від 2,99 до 9,99 долара.

Читайте такожGoogle перенесла вихід співробітників з віддаленої роботи на 2022 рікПісля заповнення всіх форм і включення функції платної підписки, автори блогу зможуть створювати як платні, так і безкоштовні публікації. Блогер зможе робити пости як для простих підписників, так і для тих, які платять за контент.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Мінцифри хочуть, щоб YouTube прибрав для українців російський контент з рекомендацій.

Також вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко