У соцмережі повідомили, що тестують функцію, за допомогою якої користувачі зможуть повідомляти про твіти, які, на їхню думку, містять інформацію, що вводить в оману.

Соціальна мережа Twitter додала в опцію "повідомити про твіт" позначку "це вводить в оману". Таким чином компанія хоче боротися з дезінформацією в Інтернеті.

"Ми тестуємо функцію, за допомогою якої ви можете повідомляти про твіти, які, на вашу думку, містять інформацію, що вводить в оману. Починаючи з сьогоднішнього дня, користувачі в США, Південній Кореї, Австралії зможуть позначити твіт як "це вводить в оману" після натискання на кнопку "повідомити про твіт", - йдеться в заяві Twitter.

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За даними дослідження консалтингово-аудиторської компанії Deloitte, більше 70% американських користувачів вважають серйозною проблему фейкових новин в Інтернеті. Погіршує ситуацію те, що багато кампаній по запуску фейків і дезінформації бувають добре організовані і здійснюються спеціальними агентствами, передавати kommersant.

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Автор: Ірина Погоріла