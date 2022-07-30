У найяскравіший момент вогненна куля була приблизно у 2 рази яскравішою за повний місяць.

Дуже яскраву вогненну кулю побачили в небі над Вірджинією і Мерілендом в США 29 липня.

У найяскравіший момент вогненна куля була приблизно у 2 рази яскравішою за повний місяць, повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, метеор рухався на північний захід зі швидкістю близько 74000 км/год і розпався на висоті 51 км від поверхні Землі.

За даними вчених, при розпаді метеора вивільнилася енергія, рівна 9 тоннам тротилу. Ймовірно, це був космічний астероїд діаметром близько 45 сантиметрів. Його вага становила близько 90 кілограмів.

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому в небі над штатом Техас в США помітили яскраву вогненну кулю. Кілька свідків поблизу траєкторії польоту повідомили, що чули запізнілий звук удару. Це вказує на те, що невеликі частини цього космічного об'єкта могли впасти на землю.

Нагадаємо, дуже яскравий метеор серед білого дня 7 липня помітили над Веллінгтоном, Нова Зеландія. Він залишив сліди на метеорологічних радарах, сейсмометрах і геостаціонарних супутниках. Ця подія тривала близько 10 секунд і супроводжувалася гучним бавовною.

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