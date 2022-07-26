У Техасі засікли падіння метеора.

Вчора в небі над штатом Техас в США помітили яскраву вогненну кулю.

Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, Американське метеорне товариство отримало понад 200 повідомлень від очевидців.

Кілька свідків поблизу траєкторії польоту повідомили, що чули запізнілий звук удару. Це вказує на те, що невеликі частини цього космічного об'єкта могли впасти на землю.

"Це метеор, якщо він не впав на землю. Якщо він впав на землю - це метеорит. Ми не знаємо, впав він на землю чи ні, тому ми не знаємо, метеор це чи метеорит. Але ми можемо сказати, що це, безумовно, вогненна куля", - пояснив метеоролог Кевін Рот.

Нагадаємо, дуже яскравий метеор серед білого дня 7 липня помітили над Веллінгтоном, Нова Зеландія. Він залишив сліди на метеорологічних радарах, сейсмометрах і геостаціонарних супутниках. Ця подія тривала близько 10 секунд і супроводжувалася гучним звуком.

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