Дуже яскрава вогненна куля пролетіла у небі над Північною Ірландією і Шотландією.
Про це повідомляє The Watchers.
Як повідомляється, подія тривала до 20 секунд. Вчені отримали понад 1000 звітів з Ірландії, Північної Ірландії, Шотландії, Уельсу та Англії.
15 вересня Британська метеорна мережа заявила, що, швидше за все, вогняна куля була космічним сміттям.
Як повідомляв УНІАН, яскраву вогняну кулю побачили в небі над Вірджинією і Мерілендом в США 29 липня. У найяскравіший момент вона була приблизно в 2 рази яскравішою за повний місяць.
Метеор рухався на північний захід зі швидкістю близько 74000 км/год і розпався на висоті 51 км від поверхні Землі.
За даними вчених, при розпаді метеора вивільнилася енергія, що дорівнює 9 тоннам тротилу. Ймовірно, це був космічний астероїд діаметром близько 45 сантиметрів. Його вага становила близько 90 кілограм.
Кількома днями раніше в небі над штатом Техас в США помітили яскраву вогненну кулю. Кілька свідків поблизу траєкторії польоту повідомили, що чули запізнілий звук удару. Це вказує на те, що невеликі частини цього космічного об'єкта могли впасти на землю.