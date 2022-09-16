Вчені припускають, що це було космічне сміття.

Дуже яскрава вогненна куля пролетіла у небі над Північною Ірландією і Шотландією.

Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, подія тривала до 20 секунд. Вчені отримали понад 1000 звітів з Ірландії, Північної Ірландії, Шотландії, Уельсу та Англії.

15 вересня Британська метеорна мережа заявила, що, швидше за все, вогняна куля була космічним сміттям.

Як повідомляв УНІАН, яскраву вогняну кулю побачили в небі над Вірджинією і Мерілендом в США 29 липня. У найяскравіший момент вона була приблизно в 2 рази яскравішою за повний місяць.

Метеор рухався на північний захід зі швидкістю близько 74000 км/год і розпався на висоті 51 км від поверхні Землі.

За даними вчених, при розпаді метеора вивільнилася енергія, що дорівнює 9 тоннам тротилу. Ймовірно, це був космічний астероїд діаметром близько 45 сантиметрів. Його вага становила близько 90 кілограм.

Кількома днями раніше в небі над штатом Техас в США помітили яскраву вогненну кулю. Кілька свідків поблизу траєкторії польоту повідомили, що чули запізнілий звук удару. Це вказує на те, що невеликі частини цього космічного об'єкта могли впасти на землю.

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