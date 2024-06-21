За всю історію було виявлено тільки два інших місця корабельної аварії бронзового віку.

Стародавній затонулий корабель віком 3300 років, що належить до бронзового віку, був виявлений на глибині в Середземному морі. Про це пише FoxNews з посиланням на Управління старожитностей Ізраїлю.

Повідомляється, що вперше його помітила минулого року приблизно за 56 миль від узбережжя Ізраїлю газова компанія Energean, яка проводила обстеження дна моря.

"Ми виявили незвичайне видовище, схоже на велике скупчення глечиків, що стоять на землі", - розповіла керівник екологічної групи Energean Карніт Бачартан.

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"Вивчивши місце і склавши карту за допомогою робота, стало зрозуміло, що це затонулий корабель завдовжки від 12 до 14 метрів, що несе на собі сотні глечиків, на поверхні можна було побачити лише деякі з них", - додала вона. Два глечики із затонулого корабля вже були витягнуті з глибини для дослідження.

Як зазначили в Управлінні старожитностей Ізраїлю, найімовірніше корабель був зруйнований внаслідок шторму, або, можливо, через зіткнення з піратами.

Знахідку описують як "перший і найстаріший затонулий корабель, виявлений на сьогоднішній день у східному Середземномор'ї" і, за словами директора агентства Яакова Шаравіта, це відкриття світового рівня, яке змінює історію.

"Ця знахідка відкриває нам, як ніколи раніше, навігаційні навички стародавніх мореплавців, здатних перетинати Середземне море, не маючи прямої видимості будь-якого узбережжя", - заявив він.

За словами Шаравіта, останки корабля було знайдено на глибині понад милю під поверхнею, "де час застиг у момент катастрофи", і їх не торкнулися ні люди, ні течії, які впливають на затонулі кораблі, виявлені на мілководді. За даними Управління старожитностей Ізраїлю, він затонув десь між 1400 і 1300 роками до нашої ери.

Шаравіт каже, що за всю історію було виявлено тільки два інших місця корабельної аварії бронзового століття, обидва недалеко від Туреччини.

Археологічні відкриття - новини

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