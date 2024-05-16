За словами вчених, це може бути вхід до гробниці фараонів.

Археологи знайшли таємничі структури, які були приховані під поверхнею біля Великої єгипетської піраміди Хеопса, що можуть бути невідомою гробницею, яку збудували 4 500 років тому. Про це пише Mail Online.

Команда дослідників використала для цього георадар на Західному кладовищі Гізи та виявила L-подібну аномалію, яка виявилася входом до камери внизу. У цьому похованні знаходяться останки царя Хуфу, який замовив будівництво відомої піраміди для членів його сім'ї та високопоставлених чиновників, тому можна зробити припущення, що під пісками може бути ще одна елітна гробниця.

Зазначається, що L-подібна споруда розташована на глибині до шести футів (майже 2 метрів) під поверхнею та засипана піском, що, як вважають дослідники, було зроблено спеціально після її спорудження, аби заблокувати вхід до "камери", яка знаходиться майже на 30 футів (9 метрів) нижче.

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"Структура, що викликає аномалії, може бути вертикальними стінами з вапняку або шахтами, що ведуть до структури гробниці", - зазначили вчені у своєму дослідженні.

Водночас вони наголосили, що для того, аби визначити її справжню ідентичність, необхідно буде провести подальше розслідування. Також команда використовувала метод томографії електричного опору, який дозволяє картографувати геологічні варіації.

Зазначається, що структури було виявлено на "порожній ділянці" без видимих структур і здебільшого з рівною поверхнею з ущільненим піском на поверхні. Завдяки сканерам команда дослідників з'ясувала, що L-подібний об'єкт має довжину близько 32 футів (майже 10 метрів) та ширину приблизно 49 футів (майже 15 метрів). Своєю чергою друга споруда має 32 фути в окружності, що може бути сумішшю піску та гравію або навіть відкритою порожнечею.

А друга споруда має 32 фути (майже 10 метрів) в окружності, що може бути сумішшю піску і гравію або навіть відкритою порожнечею.

За припущеннями дослідників, це може бути так звана мастаба, тобто підземна прямокутна гробниця з пласким дахом, яка зазвичай будувалася з вапняку або сирцевої цегли.

"Вона має вертикальну шахту, з'єднану з підземною камерою. Більшість таких об'єктів поховані під розкривними пісками, і визначити їхнє точне географічне місце з поверхні нелегко. За таких умов їхнє розташування можна визначити за допомогою методів неглибокої геофізичної розвідки", - наголосили в дослідженні.

Перший автор дослідження Мотоюкі Сато, професор Центру досліджень Північно-Східної Азії в Університеті Тохоку в Японії, розповів Live Science, що він та його команда впевнені, що структури не є природним явищем, адже "їхня форма занадто різка".

Відомо, що висота Великої піраміди сягає понад 480 футів (146 метрів), а довжина кожної сторони основи становить 755 футів (230 метрів). Такі дані роблять її найбільшою спорудою, яку створили люди на Землі.

Дві менші піраміди були побудовані пізніше - одна для четвертого з восьми царів 4-ї династії Хафра, а інша для Менкаура, п'ятого царя 4-ї династії.

Піраміди в Єгипті: останні новини

Як писав УНІАН, єгипетська влада вирішила відремонтувати одну з головних пірамід в Гізі, чим викликала обурення вчених по всьому світу. Посадовці планують реконструювати первісний вигляд піраміди фараона Мікеріна (Менкаура) - найпізнішої з трьох головних пірамід Гізи.

Також повідомлялось, що археологам вдалося встановити таємне призначення кімнат в єгипетській піраміді фараона Сахура. Зазначається, що нові знахідки, які ще не пройшли рецензування, додають нового значення архітектури піраміди Сахура.

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