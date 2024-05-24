Відкриття "Сан-Хосе" мало велике значення для Колумбії через культурні та історичні артефакти, що перебували на кораблі.

Колумбія розпочала початковий етап підводної експедиції з дослідження іспанського військового корабля, який затонув у Карибському морі понад 300 років тому і, як вважають, містить артефакти вартістю в мільярди доларів, права на які є предметом гарячих суперечок.

Як пише CNN, виявлений 2015 року у водах біля узбережжя портового міста Картахена урядом Колумбії, Сан-Хосе часто називають "Святим Граалем корабельних аварій".

Вважалося, що 62-гарматний трищогловий корабель - флагман і найбільший галеон іспанського флоту - перевозив золото, срібло, смарагди та інші цінні товари з рудників Потосі, Перу. Подейкують, що він прямував із Панами до Колумбії, коли затонув із 600 людьми на борту 8 червня 1708 року під час битви з британськими кораблями у Війні за іспанську спадщину.

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Перший етап експедиції буде зосереджений на фотографуванні корабля за допомогою "неінтрузивних" дистанційних датчиків, повідомив Колумбійський інститут антропології та історії (ICANH), додавши, що результати першої експедиції можуть прокласти шлях для подальших досліджень, які дадуть змогу включити відновлення археологічних матеріалів після корабельної аварії. Потім зображення будуть використані для складання інвентарю археологічних знахідок на морському дні.

ICANH також оголосила місце відкриття національною "охоронюваною археологічною територією", щоб "зберегти його наукову та археологічну цінність".

Дослідники кажуть, що вони також планують використовувати підводне судно з технологіями акустичного позиціювання, а також апарат дистанційного керування з різними датчиками та інструментами, які зможуть спускатися на глибину об'єкта.

"Цей уряд робить щось безпрецедентне... вивчає затоплення галеона як можливість зрозуміти історію та культуру", - заявив міністр культури Хуан Давид Корреа на пресконференції в Картахені, де також стартувала експедиція.

Відкриття "Сан-Хосе" мало велике значення для Колумбії через культурні та історичні артефакти, що перебували на кораблі, а також підказки, які вони можуть дати про економічний, соціальний і політичний клімат Європи на початку 18 століття.

Але це також спровокувало багатомільярдну судову тяжбу. Колумбія стверджує, що вперше виявила Сан-Хосе 2015 року за допомогою міжнародних учених.

Але їхні претензії були оскаржені американською компанією з порятунку морських суден Sea Search-Armada (SSA), раніше відомою як Glocca Morra, яка стверджує, що саме вони виявили корабельну аварію на початку 1980-х років.

SSA почала судову тяганину проти колумбійського уряду в Постійній арбітражній палаті, стверджуючи, що вона має право на приблизно 10 мільярдів доларів - половину оціночної вартості скарбів, затонулих унаслідок аварії корабля. Уряд Колумбії оскаржує претензії SSA.

Згідно зі звітами, опублікованими SSA, втрата "Сан-Хосе" і його вантажу спричинила фінансові труднощі в торговців по всій Європі та Новому Світу.

Новини археології

Археологи знайшли унікальний ящик зі зброєю на затонулому кораблі XV століття біля берегів Швеції, що пролило більше світла на еволюцію морської війни в середньовічній Європі.

Вони оцінили рештки данського флагмана "Грібсхунден", або "Гріффін", який загорівся під час плавання до Кальмара 1495 року і затонув в архіпелазі Блекінге із сотнею німецьких найманців на борту.

Хоча підводний аналіз корабля проводять із 2013 року, велика частина озброєння, пов'язаного з його солдатами, вислизнула від детального вивчення.

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