Ці фігури датуються 11-12 століттям нашої ери.

Археологи знайшли колекцію середньовічних ігрових фігур у забутому замку на півдні Німеччини. Серед знахідок - добре збережена шахівниця, ігрові фігури та кості, які датуються 11-12 століттями нашої ери, пише Arkeonews.

Відомо, що шахи з’явилися у Європі понад тисячоліття тому зі Сходу, проте шахові фігури з перших років існування гри є дуже рідкісними.

Крім того, під час археологічних розкопок у забутому замку на півдні Німеччини було знайдено фігуру коня, яка теж збереглася у чудовому стані. Така знахідка є частиною унікальної колекції ігор, яка включає й інші ігрові фігури та кості.

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"Ці свідчення ранньої ігрової культури наразі вивчає міжнародна команда експертів з Німецького археологічного інституту (DAI), Державного управління з охорони пам'яток Баден-Вюртемберга (LAD) та Університету Тюбінгена. Лабораторні аналізи залишків фарби показують, що одна зі сторін грала червоним кольором. Типові сліди зносу вказують на те, що коня піднімали, як і сьогодні, під час ходу, що вказує на дивовижну спадкоємність у правилах гри", - наголошують у матеріалі.

У виданні додали, що добре збережені археологічні знахідки шахових фігур та фігур інших настільних ігор, які датовані до 13 століття, є дуже рідкісними в Центральній Європі.

"У Середньовіччі шахи були однією з семи навичок, якими мав володіти справжній лицар. Тому не дивно, що відомі знахідки здебільшого походять із замків. Відкриття цілої колекції ігор 11-12 століття стало для нас повною несподіванкою, а фігурка лицаря у формі коня - справжньою родзинкою", - підкреслили доктори наук Джонатан Шешкевіц і Лукас Вертер.

Зазначається, що знахідки були зроблені у невідомому замку в районі Ройтлінген на півдні німецької землі Баден-Вюртемберг під час розкопок в межах спеціальної дослідницької програми Німецького науково-дослідного фонду (DFG) 1070 "Ресурсні культури" та "LAD".

"Вони лежали під уламками стіни, де були загублені або заховані в Середньовіччі. Під мікроскопом можна побачити типовий блиск від утримання та переміщення предметів", - пояснили доктори наук Флавія Вендітті й Міхаель Кенцле.

Крім шахової фігури, було знайдено чотири гральні фігури у формі квітки, а також гральну кістку з шістьма вічками. Їх було вирізано з рогу оленя.

"Очі та грива фігурки коня висотою 4 см мають яскраву форму. Такий складний дизайн характерний для особливо якісних шахових фігур цього періоду. Залишки червоної фарби, знайдені на фігурках у формі квітів, наразі проходять хімічний аналіз. Дослідники сподіваються дізнатися більше про джерела європейських шахів та ігровий світ середньовічної знаті, уважно вивчивши знахідки", - йдеться у публікації.

Археологічні знахідки – останні новини

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"Структура, що викликає аномалії, може бути вертикальними стінами з вапняку або шахтами, що ведуть до структури гробниці", - розповіли вчені у своєму дослідженні.

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