Ймовірно, що свінкс уособлює імператора Клавдія / фото Міністерство туризму і старожитностей Єгипту

Нещодавно у піраміді Хеопса знайшли таємний коридор, а тепер вчені з Єгипту повідомили про виявлення статуї усміхненого сфінкса. 

Міністерство туризму та старожитностей Єгипту повідомляє, що археологи виявили сфінкса і залишки святилища в стародавньому храмі на півдні Єгипту. Артефакти були знайдені біля храму Хатхор - одного з найбільш добре збережених стародавніх пам'яток Єгипту.

за попередніми висновками археологів, вапняковий сфінкс з його "усміхненим обличчям і двома ямочками" представляє римського імператора Клавдія.

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Археологи також виявили кам'яну плиту римської епохи, написи на якій можуть дати більше інформації про особу статуї.

Свінкс з усміхненим обличчям набагато менше свого знаменитого"брата" в Гізі / фото Міністерство туризму і старожитностей Єгипту
Поруч зі сфінксом археологи знайшли камінь з написами / фото Міністерство туризму і старожитностей Єгипту

Останні археологічні відкриття

Наприкінці минулого року повідомлялося, що ізраїльські археологи знайшли гробницю "повитухи Ісуса".

У Норвегії вчені знайшли найстаріший у світі рунічний камінь з загадковою написом. 

Наприкінці лютого в Китаї знайшли, можливо, найстаріший у світі туалет зі змивом

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