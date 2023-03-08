Археологи припускають, що сфінкс уособлює римського імператора Клавдія.

Нещодавно у піраміді Хеопса знайшли таємний коридор, а тепер вчені з Єгипту повідомили про виявлення статуї усміхненого сфінкса.

Міністерство туризму та старожитностей Єгипту повідомляє, що археологи виявили сфінкса і залишки святилища в стародавньому храмі на півдні Єгипту. Артефакти були знайдені біля храму Хатхор - одного з найбільш добре збережених стародавніх пам'яток Єгипту.

за попередніми висновками археологів, вапняковий сфінкс з його "усміхненим обличчям і двома ямочками" представляє римського імператора Клавдія.

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Археологи також виявили кам'яну плиту римської епохи, написи на якій можуть дати більше інформації про особу статуї.

Останні археологічні відкриття

Наприкінці минулого року повідомлялося, що ізраїльські археологи знайшли гробницю "повитухи Ісуса".

У Норвегії вчені знайшли найстаріший у світі рунічний камінь з загадковою написом.

Наприкінці лютого в Китаї знайшли, можливо, найстаріший у світі туалет зі змивом.

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