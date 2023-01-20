Це єдиний камінь, знайдений археологами, датований періодом до 300 року нашої ери.

У Норвегії археологи знайшли найстаріший у світі рунічний камінь, на якому зображені рунічні написи віком до 2000 років.

Дослідники з Музею історії культури Університету Осло знайшли камінь під час дослідження могильника на сході Норвегії восени 2021 року, пише CNN. Камінь був названий "Свінгерудштайнен" або "камінь Свінгеруда" на честь місця, де його знайшли.

Червонувато-коричневий валун з пісковику, розміром близько 30 см у висоту та ширину, був знайдений у ямі для кремації. Символи на ньому були висічені між 1 і 250 роками нашої ери.

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"Я та мої колеги з Музею історії культури дуже раді цій сенсаційній знахідці, яка змушує нас переписати деякі розділи в історії рунічної писемності", - сказала CNN рунолог Крістель Зілмер, професор писемної культури та іконографії в музеї.

Зілмер дослідила й інтерпретувала написи на камені, а археологи визначили його вік за допомогою радіовуглецевого датування зразків із могили, де він був знайдений.

"Це дає перші чіткі докази появи рунічних каменів у Скандинавії в перших століттях нашої ери", - додала експерт.

За даними університету, руни є найстарішою відомою формою письма в Скандинавії, і алфавіт широко використовувався з початку нашої ери і протягом епохи вікінгів до пізнього середньовіччя.

У Скандинавії є кілька тисяч рунічних каменів епохи вікінгів, датованих між 793 і 1066 роками нашої ери. Але є менше доказів існування рун більш раннього періоду. Вважається, що з рунічних каменів, знайдених у Норвегії, лише близько 30 датуються приблизно 550 роком нашої ери.

Свінгерудштайнен - єдиний камінь, знайдений археологами, датований періодом до 300 року нашої ери. Згідно з даними музею, він містить перші три літери рунічного алфавіту - "f", "u" і "th" - на одній зі сторін.

"Камені з рунами зі старішого футарку (рунічного алфавіту) дуже рідко зустрічаються в датованих археологічних контекстах, і ми зрозуміли, що це може дати нам нові знання про руни", - повідомив CNN Стейнар Солгейм, археолог і керівник розкопок Музею історії культури. Він сказав, що відкриття є "чимось унікальним".

"Це означає, що традиція рунічного каменю старша, можливо, навіть на кілька сотень років, ніж ми припускали раніше. Але це також змушує нас задуматися, про що ще ми могли не знати щодо використання рунічного письма в залізну добу. Старе скандинавське суспільство", - сказала Зілмер.

За її словами, камінь має "дуже особливий вигляд", з "несподіваною" сумішшю тонких, неглибоких рун, руноподібних символів та інших візуальних мотивів. Деякі написи мають зигзагоподібну форму, а інші утворюють сітку.

Вісім рун на лицьовій стороні транскрибовані латинським алфавітом у невідоме слово "idiberug". За словами Зілмер, це могло бути ім’я жінки на ім’я Ідібера, воно могло стосуватися родича на ім'я Ідіберунг, або могло бути "для Ідібера".

Оскільки спосіб написання рун дуже різнився, а мова значно змінювалася з часом, інтерпретація написаня рун є складним завданням, і попереду ще багато досліджень, повідомили в музеї.

Археологічні знахідки в Норвегії

Як повідомляв УНІАН, раніше в центральній частині Норвегії випадково виявили скарб зі срібними виробами епохи вікінгів. Він складається з 46 срібних предметів. Два з них являють собою цільні персні. Також були знайдені зламані монети, браслети, плетене намисто, ланцюжки та дроти.

За словами вчених, цей скарб незвичайний тим, що містить кілька фрагментів одного і того ж предмета. Це пояснюється економікою вікінгів тих часів. Як повідомляється, срібні вироби збирали і розрізали або ламали, щоб використовувати в якості срібного ваги.

А кілька років тому археологи виявили в Норвегії місце поховання вікінгів і 20-метровий корабель. За словами археологів, знайдений корабель є частиною поховання впливових людей - вони розповіли, що похорон поруч із кораблем могли собі дозволити тільки вони.

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