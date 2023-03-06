Вчені сподіваються, що знахідка призведе до нових історичних відкриттів.

У Великій піраміді Гізи вчені виявили раніше невідомий коридор.

Як повідомляє CNN, прихований коридор довжиною дев'ять метрів виявили недалеко від головного входу в піраміду віком 4500 років.

Відкриття всередині піраміди Хеопса, останнього з збережених семи чудес стародавнього світу, було зроблено в рамках проекту Scan Pyramids, який використовує неінвазивні технології, включаючи інфрачервону термографію, 3D-моделювання та візуалізацію космічних променів, щоб заглянути всередину будови.

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Вчені припускають, що відкриття може призвести до подальших історичних знахідок.

"Ми будемо продовжувати сканування, щоб побачити, що ми можемо зробити... щоб з'ясувати, що ми можемо знайти під ним або в кінці цього коридору",- сказав він журналістам Мустафа Вазірі, голова Верховної Ради Єгипту з питань старожитностей.

Піраміда Хеопса - що про неї відомо

Велика піраміда Гізи була побудована як монументальна могила близько 2560 р. до н. е. під час правління фараона Хуфу, або Хеопса.

Відразу після побудови її висота досягала 146 метрів (тепер 139 метрів). Вона кілька тисяч років була найвищою спорудою до побудови Ейфелевої вежі в Парижі в 1889 році.

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