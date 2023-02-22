Раніше його винахід приписували англійському придворному, що жив в XVI столітті.

Археологи у Китаї знайшли, можливо, найстаріший у світі туалет зі змивом. Уламки 2400-річного туалету, а також вигнута зливна труба були виявлені минулого літа серед руїн стародавнього палацу в місті Сіань. Вчені витратили кілька місяців на те, щоб зібрати їх докупи.

За інформацією державної газети China Daily, туалет, описуваний дослідниками як "предмет розкоші", знаходився всередині палацу, а труба йшла до зовнішньої ями.

Лю Руй, науковий співробітник Інституту археології Китайської академії соціальних наук, який входив до групи дослідників, що брали участь у розкопках, сказав, що туалет, швидше за все, був зарезервований для високопосадовців у період Воюючих царстав (475-221 рр.до н. е.) та пізнішої династії Хань (206 р. До н. е.– 220 р. н. е.). Він додав, що слуги, ймовірно, наливали воду в туалет щоразу, коли ним користувалися.

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"Змивний туалет є конкретним доказом того значення, яке давні китайці надавали санітарії", - сказав Лю.

Зараз археологи аналізують зразки, взяті з виявленого туалету, в надії з'ясувати, що люди їли в той час.

До того, як це відкриття було зроблено, винахід першого туалету зі змивом приписували англійському придворному Джону Харінгтону, який, ймовірно, встановив його для королеви Єлизавети в XVI столітті.

Туалетна революція в Китаї

Цікаво, що всупереч тому, що, як з'ясувалося, туалети зі змивом існували в Китаї ще 2400 років тому, широкий доступ до них і сьогодні залишається проблемою в деяких частинах країни.

Ще на початку свого перебування на посаді китайський лідер Сі Цзіньпін пообіцяв "революційно змінити" туалети країни, щоб поліпшити гігієну в сільській місцевості.

Він казав, що "проблема туалету – це не дрібниця, а важливий аспект будівництва цивілізованих міст і сільської місцевості". У 2021 році Сі закликав до подальшого просування "туалетної революції" в сільських районах країни. Він зазначав, що "завдяки постійним зусиллям з поширення чистих туалетів в останні роки житлові умови в сільській місцевості помітно поліпшуються", і говорив про те, що "туалетна революція" – важливе завдання щодо поліпшення життя села до 2026 року.

"Влада всіх рівнів повинна докладати спільних зусиль і виконувати свої обов'язки для досягнення ідеальних і практичних результатів", – говорив китайський лідер.

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