Крім цього на місці розкопок виявили мумії інших тварин та велику будівля з п'ятиметровими стінами.

Тисячі муміфікованих баранячих голів виявлені в давньоєгипетському храмі. Про це повідомляє місцеве Міністерство туризму та старожитностей.

Як повідомляється, понад 2000 муміфікованих баранячих голів та величну споруду часів Старого Царства виявили в храмі Рамсеса II в Абідосі. За словами археологів, знахідкам може бути 4300 років.

Окрім баранячих голів, археологи з Університету Нью-Йорка також виявили муміфікованих собак, диких кіз, корів, оленів та страуса.

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Вважається, що муміфіковані рештки були залишені на цьому місці на честь Рамзеса II приблизно через 1000 років після його смерті. За словами вчених, барани та інші тварини використовувалися в якості підношень.

Окрім багатьох залишків тварин, археологічна група також виявила величезну будівлю зі стінами товщиною близько п'яти метрів. Споруда містила кілька статуй, залишки дерев, шкіряне взуття, одяг та папіруси.

Раніше УНІАН повідомляв, що на розкопках в Єгипті знайшли маленького сфінкса, який посміхається. Археологи припускають, що сфінкс уособлює римського імператора Клавдія.

Також на місці розкопок археологи також виявили кам'яну плиту римської епохи з написами. Вчені сподіваються, що після розшифровки, стануть відомі нові подробиці про сфінкса.

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