Стародавня дорога прекрасно збереглася, завдяки морському мулу.

Дорогу, яку побудували 7000 років тому, знайшли на дні Середземного моря. Вона була захована під шарами морського бруду біля південного узбережжя Хорватії, повідомляє Science Alert.

Як повідомляється, ця захоплююча знахідка, зроблена на затонулому неолітичному городищі Соліне, можливо, колись пов'язувала стародавнє поселення хварської культури з нині ізольованим островом Корчула.

Доісторична дорога була захищена від потужних хвиль протягом тисячоліть. Прохід шириною близько 4 метрів побудований з ретельно складених кам'яних плит.

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Дослідники вважають, що хварська культура епохи неоліту, яка колись населяла східну Адріатику, побудувала нині затоплене поселення Соліне та стародавній прохід, що з'єднував острови.

За допомогою радіовуглецевого аналізу збереженої деревини було встановлено, що все поселення датується приблизно 4900 роком до нашої ери.

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