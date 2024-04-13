Колись це була бенкетна зала, де святкували визначні події та зустрічалися з друзями.

Археологи знайшли серед руїн давньоримського міста Помпеї бенкетний зал із добре збереженими фресками, присвяченими міфу про Троянську війну. Вчені вже назвали це відкриття одним з найяскравіших, коли-небудь зроблених на розкопках в південній Італії, пише The Guardian.

Кімната довжиною 15 метрів і шириною шість метрів була знайдена в колишній приватній резиденції на вулиці Віа ді Нола, яка була найдовшою дорогою у стародавніх Помпеях. Експерти кажуть, що "чорна кімната", яку так називають через колір її стін (ймовірно обраний для маскування кіптяви від масляних ламп), була "вишуканим місцем для розваг під час дружніх моментів".

Стіни кімнати прикрашені творами мистецтва із зображенням міфічних грецьких персонажів, у тому числі один із зображенням Єлени Троянської, яка вперше зустрічає Паріса, принца Трої. Фреска містить собаку та грецький напис "Александрос" — інше ім’я князя. Згідно з грецькою легендою, втеча пари спровокувала Троянську війну в 12 столітті до нашої ери.

Інша фреска зображує грецького бога Аполлона, який намагається залицятися до жриці Кассандри. Намагаючись спокусити її, Аполлон наділив жрицю здатністю передбачати майбутнє, але коли жінка відмовила йому, він прокляв її, щоб ніхто не повірив цим пророцтвам.

Габріель Цухтрігель, директор археологічного парку Помпеї, сказав, що міфологічні фігури мали явну функцію розважати гостей і бути предметом обговорення під час бенкетів.

"Міфологічні пари давали ідеї для розмов про минуле та життя, але тільки на перший погляд у романтичному ключі. Насправді вони стосуються відносин між людиною та долею: Кассандра, яка бачить майбутнє, але ніхто їй не вірить, Аполлон, який виступає на боці троянців проти грецьких загарбників, але будучи богом, не може забезпечити перемогу, Єлена та Паріс які, попри їхню політично некоректну любов, є причиною війни чи, можливо, лише приводом", – пояснює директор археологічного парку.

Настінні твори мистецтва належать до "третього стилю", або вишуканого стилю, і датуються між 15 роком до нашої ери та 40-50 роками нашої ери.

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