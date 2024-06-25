Дослідники встановили стать жінки-воїна, вивчивши таз і череп - дві найпоширеніші та найнадійніші частини тіла для встановлення біологічної статі.

Під час розкопок замку в Іспанії археологи виявили сюрприз: жінку поховали поруч із понад 20 середньовічними ченцями. Нове дослідження припускає, що, як і чоловіки, вона, найімовірніше, була воїном, який загинув у бою.

"Ми маємо уявити її як воїна приблизно сорока років, зростом трохи менше ніж п'ять футів, ні кремезного, ні стрункого, але з вмілим володінням мечем", - каже співавторка дослідження Карме Ріссех, науковий співробітник відділу фундаментальних медичних наук в Університеті. Про це йдеться в повідомленні Громадського університету Таррагони.

Дослідники знайшли людські останки під час розкопок кладовища в укріпленому замку Соріта-де-лос-Канес у Гвадалахарі. Поховання датуються XII-XV століттями, часом складного релігійного і політичного конфлікту між християнськими та ісламськими групами на Піренейському півострові.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Scientific Reports, на черепі та в ділянці тазу багато скелетів мають сильні, навіть смертельні, рани, зокрема "значну кількість проникаючих ножових поранень і травм тупим предметом", на черепі та в ділянці тазу.

Судячи з аналізу останків жінки, з'ясувалося, що вона загинула в бою, як і ченці, оскільки на її кістках навколо ран немає жодних ознак відновлення. Ці ченці-воїни належали до Ордену Калатрави, заснованого в Іспанії 1158 року. Цьому ордену, спорідненому з лицарями-тамплієрами, було доручено захищати Калатрава-ла-В'єха, місто на спірному кордоні між християнськими та мусульманськими територіями. У 13 столітті місцева знать почала постачати орден грошима і людьми. Наприклад, багато новобранців ордена, особливо високопоставлених лицарів і сержантів, було набрано з нижчого дворянства і міського керівництва, зазначається в дослідженні. І хоча лицарі Ордена Калатрави дали обітницю бідності, вони продовжували бенкетувати як дворяни, підтвердило дослідження.

Дослідники встановили стать жінки-воїна, вивчивши таз і череп - дві найпоширеніші та найнадійніші частини тіла для встановлення біологічної статі.

Аналізуючи різні ізотопи або варіанти азоту в кістках Соріта-де-лос-Канес, вчені також визначили, що раціон ченців був багатим на птаха і морську рибу, яким надавали перевагу і які були доступні іберійській соціальній еліті.

Рясне вживання риби говорить про те, що ченці дотримувалися релігійних обмежень на м'ясо, пишуть автори дослідження.

Порівняно з чоловіками, жінка їла набагато менше білка, показав ізотопний аналіз. Це говорить про те, що вона, ймовірно, належала до нижчого соціального класу, ніж ченці.

Одна з гіпотез полягає в тому, що жінка була служницею в замку і взяла до рук зброю, щоб захистити його під час битви, що в кінцевому підсумку призвело до її смерті. Однак на її кістках немає слідів зносу, типового для праці прислуги.

"Я вважаю, що ці рештки належать жінці-воїну, - сказав Ріссех, - але потрібен подальший аналіз, щоб визначити, якою мірою ця жінка є сучасницею інших лицарів".

Новини археології

Нове дослідження показало, що масове поховання містить рештки понад 100 осіб, яких було принесено в жертву в рамках серії стародавніх ритуалів майя. Незвично те, що всі останки належали маленьким хлопчикам, і їх ховали протягом 500 років.

Археологи зробили це відкриття після проведення аналізу ДНК 64 скелетів, знайдених 1967 року всередині чултуна, або підземної камери зберігання води, у місті майя Чичен-Іца на півострові Юкатан у Мексиці. Дослідники розповіли про свої висновки в дослідженні, опублікованому в журналі Nature.

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