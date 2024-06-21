Вчені давно вели суперечки про те, чи були храми на Акрополі до Парфенона. Тепер цю суперечку остаточно вирішено.

Графіті, зроблене давньогрецьким пастухом, допомогло археологам розкрити давню загадку історії культового Афінського Акрополя.

Парфенон - археологічний об'єкт, храм на пагорбі в Афінах, який відвідують мільйони туристів. Однак археологи довго сперечалися, чи були храми на Акрополі до Парфенона, пише Independent.

Тепер дослідники знайшли графіті, намальоване пастухом на ім'я Мікон. Він жив у цій місцевості в VI столітті до нашої ери і намалював храм на Акрополі, що передував Парфенону. Хлопець навіть підписав своє творіння, що дало змогу сучасним археологам датувати графіті.

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Археологи зазначили, що версія грецького алфавіту, яку він використовував для підпису графіті, дуже стародавня, що вказує на те, що малюнок був зроблений ще в VI столітті до нашої ери. "Малюнок має бути щонайменше на 50 років старшим за Парфенон, будівництво якого розпочали близько 450 р. до н. е.", - прокоментували вчені.

Вони розповіли, що за 20 км від Афін у центрі відкритого мармуру вони знайшли ділянку, вкриту понад 2000 малюнків, найімовірніше, зроблених пастухами. Серед цих малюнків вирізнялося графіті Мікона, яке зображає велику храмову споруду з колонами і сходами. Згідно з дослідженням, це графіті на десятиліття старше за Парфенон.

Раніше дослідники припускали ймовірне існування стародавніх храмів, старших за Парфенон на Акрополі.

Відомо, що перська армія, яка вторглася в 480 р. до н.е., зруйнувала будівлі, зведені на той час в Афінському Акрополі. Давньогрецькі документи, датовані до нападу Персії, також вказують на існування кількох будівель. Зокрема, в одному з таких документів згадуэться "Гекатомпедон" на Акрополі, який використовували для кількох цілей. Саме ці документи і викликали суперечки в науковому середовищі. Тепер же графіті Мікона остаточно прояснило цю суперечку.

У дослідженні наголошується, що, використовуючи певний артикль, пастух мав на увазі "конкретну будівлю" у своїх графіті. Оскільки Мікон назвав свій малюнок храму "Гекатомпедон", отже, термін у документах також стосувався храму.

"Графіті Мікона - це унікальний документ другої половини шостого століття до нашої ери, що зображає будівлю з колонадою, імовірно храм, з написом "Гекатомпедон". Це підтверджує думку про те, що цей термін відноситься до храму, ймовірне, хоча і невизначене, розташування якого знаходиться на південній стороні Акрополя архаїчного періоду", - сказали археологи.

Малюнок Мікона також є найбільш раннім із відомих свідчень захоплення архітектурою Акрополя.

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