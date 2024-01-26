Науковці Північної Ірландії вже назвали це унікальним археологічним відкриттям.

У Північній Ірландії поліцейські виявили в болоті людські останки, що належать стародавній людині, яка, можливо, жила більше 2 тис. років тому.

Археологічний підрозділ групи з виявлення тіл поліцейської служби знайшов останки після того, як в поліцію повідомили про наявність кісток на поверхні торфовища в околицях Беллаги - села в графстві Лондондеррі, пише Newsweek.

При первинному огляді поліція не визначила, чи були останки древніми. "Ми приступили до розкопок тіла, ретельно і професійно провівши судово-медичну експертизу", - заявила в прес-релізі детектив-інспектор Ніккі Діхан.

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Спочатку під час розкопок було виявлено багато кісток, включаючи ті, що стосуються гомілки лівої ноги та правої руки. Подальші дослідження виявили ще кілька кісток, що належать одній людині. Наприклад, кістки лівої руки і лівої стегнової кістки були виявлені виступаючими з землі в декількох футах на південь від поверхневих останків. Археологи також виявили додаткові кістки пальців і грудину, а також інші останки.

Розтин, проведений судовим антропологом, показав, що кістки належали хлопцю і на момент смерті йому було від 13 до 17 років.

Мало відомо про те, як померла людина, але на відміну від деяких інших стародавніх останків, знайдених на болотах, скелет добре зберігся, навіть були частини шкіри, нігті на руках, ногах і, можливо, нирки.

"Добре збережене тіло означало, що радіовуглецеве датування можна використовувати для встановлення часу смерті", - пояснила Діхан. Радіовуглецеве датування показало, що людина могла померти приблизно 2000-2500 років тому.

"Тепер це наше єдине неушкоджене тіло Залізного віку в Північній Ірландії", - прокоментував знахідку Аластер Раффелл з Королівського університету в Белфасті і додав, що "це справді унікальне археологічне відкриття".

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