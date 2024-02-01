Археологи розкопали тисячолітній некрополь на Київщині. Ця знахідка дасть науковцям багато інформації про побут та погребальні традиції наших предків, йдеться у сюжеті ТСН.
Зазначається, що самі розкопки відбулися ще влітку біля села Острів на Білоцерківщині. А зараз арехологи детально вивчають ті археологічні знахідки, які потрапили до їхніх рук під час польових робіт – знайдено понад 10 тисяч предметів.
"Це унікальна територія, тому що протягом декількох тисяч років там майже безперервно жили люди. І ці люди лишали по собі сліди – прикраси, предмети побуту, інші речі, які свідчать про тих людей, про їхній соціальний статус", – розповів молодший науковий співробітник Інституту археології України Дмитро Дяченко.
За його словами, однією з найцінніших знахідок стали так звані шийні гривні. Таких в Україні знайшли усього дві – першу у XIX столітті (причому невідомо, де саме) і другу тепер. Найцікавішим тут є те, що на той час, до якого відноситься поховання, слов’яни вже не використовували шийні гривні, бо були християнами. Але так робили західні балти, які прийшли сюди і змогли протриматися близько 100 років перш, ніж були знищені.
Більше подробиць дізнаєтеся із сюжету ТСН:
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