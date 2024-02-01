Шийні гривні на той час слов'яни вже не використовували, тож поховання належало якомусь чужинцю.

Археологи розкопали тисячолітній некрополь на Київщині. Ця знахідка дасть науковцям багато інформації про побут та погребальні традиції наших предків, йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що самі розкопки відбулися ще влітку біля села Острів на Білоцерківщині. А зараз арехологи детально вивчають ті археологічні знахідки, які потрапили до їхніх рук під час польових робіт – знайдено понад 10 тисяч предметів.

"Це унікальна територія, тому що протягом декількох тисяч років там майже безперервно жили люди. І ці люди лишали по собі сліди – прикраси, предмети побуту, інші речі, які свідчать про тих людей, про їхній соціальний статус", – розповів молодший науковий співробітник Інституту археології України Дмитро Дяченко.

За його словами, однією з найцінніших знахідок стали так звані шийні гривні. Таких в Україні знайшли усього дві – першу у XIX столітті (причому невідомо, де саме) і другу тепер. Найцікавішим тут є те, що на той час, до якого відноситься поховання, слов’яни вже не використовували шийні гривні, бо були християнами. Але так робили західні балти, які прийшли сюди і змогли протриматися близько 100 років перш, ніж були знищені.

Більше подробиць дізнаєтеся із сюжету ТСН:

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Також ми розповідали, що у Північній Ірландії на болотах знайшли людські кістки, яким виявилося 2500 років. Науковці вже назвали це унікальним археологічним відкриттям, адже це єдине неушкоджене тіло "залізного віку" в Північній Ірландії.

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