Це перша подібна знахідка на території Великобританії і експерти вже назвали її "безпрецедентною".

Археологи у Лондоні зробили "виключно важливе" відкриття цільного дерев'яного похоронного ложа. Це перша подібна знахідка на території Великобританії і експерти вже назвали її "безпрецедентною".

Прекрасно збережене ліжко розкопали на місці колишнього римського кладовища в самому центрі Лондона, пише The Guardian. Похоронна ліжко виготовлена з високоякісного дуба і має різьблені ніжки і шарніри, закріплені невеликими дерев'яними кілочками. Її зібрали перед тим, як покласти чоловіки у віці від 20 до 30 років.

За словами фахівця з артефактів лондонського археологічного музею Майкла Маршалла, на місці знахідки є безліч інших артефактів, які ще належить вивчити. Розкопки тривають.

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"Ліжко стало повною несподіванкою, тому що ми ніколи раніше не бачили нічого подібного", - сказав Маршалл.

Він розповів, що хоча є повідомлення про те, що людей несли на ліжках під час похорону, але насправді вченим не було точно відомо, що це не вигадка. "Ми взагалі не знали, що людей ховали на таких римських похоронних ліжках. Це те, чого раніше не було знайдено підтвердження в Британії", - пояснив фахівець.

Жодного іншого похоронного інвентарю в похованні не було виявлено, але це майже напевно була людина високого статусу, сказав Маршалл. "Це неймовірно добре зроблений предмет меблів. Це справжня столярна робота, а не щось, збите воєдино. Це один з найвишуканіших предметів меблів, коли-небудь знайдених в Римській Британії", - поділився подробицями археолог.

На місці поховання знайдені особисті предмети, включаючи намистини, скляну пляшку та прикрашену лампу, яка, як вважають, датується найдавнішим періодом римської окупації між 43 і 80 роками нашої ери.

"В результаті аналізу цих поховань починають проявлятися дійсно вельми тонкі процеси того, як люди оплакували своїх померлих", - уклав учений.

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