Колись мешканці міста покинули його самі, тікаючи від наступу завойовників.

В центральній Італії археологи розкопали та дослідили рештки античного міста Interamna Lirenas, що було покинуте приблизно 1500 років і зрештою забуте.

Докладну розповідь про це дослідження опублікував доктор стародавньої історії Алессандро Лаунаро, що працює на "класичному факультеті" Кембриджського університету Великобританії.

За його словами, Interamna Lirenas, розташоване приблизно на півдорозі між Римом і Неаполем, було процвітаючим римським містом, у якому на піку свого розвитку проживало 2000 людей.

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Перші дослідження цього археологічного об’єкту почалися ще з 1980-х років, але масштабні розкопки стартували лише в 2010 році. Після 13 років археологічних досліджень і було опубліковано перші результати.

Зазначається, що на початку цей об’єкт помилково вважали просто невеликим поселенням. Насправді ж для свого часу це було грандіозне місто з житловими кварталами, храмом, лазнями та театром під дахом.

"Interamna Lirenas було стратегічно розташоване між річкою та великою дорогою, і це був процвітаючий вузол регіональної міської мережі. Це місто постійно розігрувало свої карти, воно завжди налагоджувало відносини з громадами між Римом і південною Італією, водночас процвітаючи як торговельний центр", – розповідає доктор Алессандро Лаунаро.

Вважається, що Interamna Lirenas було засновано в 312 році до нашої ери – в епоху Римської республіки, коли Рим ще не створив свою могутню імперію світового масштабу. В пізнішу добу римський генерал Юлія Цезар взяв місто під своє покровительство.

Interamna Lirenas було покинуте в 6 столітті – приблизно через 100 років після занепаду могутньої Римської імперії. Точна причина цієї події залишається загадкою, але у науковців є теорія.

Доктор Лаунаро та його колеги не знайшли шару попелу чи будь-яких інших доказів того, що місто було жорстоко зруйноване, як це сталося зі знаменитими містами Помпеї та Геркуланум. Отже жителі, ймовірно, покинули місто у якийсь момент на тлі "зростаючої невпевненості" щодо безпечності регіону.

Вчені нагадують, що приблизно у цей же час відбулося вторгнення в Італію германського народу, відомого як лангобарди. Мешканці Interamna Lirenas, вочевидь, розуміли, що їхнє місто лежить на прямому шляху наступу германців. Тож імовірно, що містяни покинули домівки, не очікуючи моменту, коли сюди дістануться варвари.

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