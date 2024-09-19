У пакеті допомоги - 22 танки Leopard 1A5, які Німеччина передала спільно з Данією.

Німеччина передала Україні новий великий пакет військової допомоги, куди, серед іншого, увійшли танки Leopard 1 A5, САУ GEPARD, дрони та понад 60 тисяч боєприпасів калібру 155 мм. Про це повідомила прес-служба уряду Німеччини.

Так, у новий пакет увійшли:

22 танки Leopard 1A5, передані спільно з Данією;

22 протимінні автомобілі для захисту від засідок (MRAP);

5 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206

один гусеничний транспортер підвищеної прохідності Warthog;

три самохідні зенітні установки GEPARD із запасними частинами;

дві радіолокаційні станції повітряного спостереження TRML-4D;

10 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами;

12 самохідних гаубиць PzH 2000

1 млн боєприпасів до вогнепальної зброї

61 тисяча боєприпасів калібру 155 мм.

Крім того, Німеччина передала Україні велику кількість дронів, зокрема:

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30 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами

20 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;

20 безпілотних надводних апаратів;

12 розвідувальних безпілотників SONGBIRD;

шість Hornet XR.

Також до пакету допомоги увійшли три мостоукладальні танки BEAVER із запасними частинами; одна броньована інженерна машина DACHS; шість танків розмінування WISENT 1 з запасними частинами; 16 наземних радіолокаційних станцій спостереження; 112 автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи) та інше обладнання.

Зазначається,що від початку повномасштабного вторгнення Росії на Україну 24 лютого 2022 року Німеччина передала Україні матеріальних засобів із запасів Федеральних збройних сил на суму приблизно 5,2 мільярда євро.

Допомога Україні від Німеччини

17 серпня стало відомо, що з 2025 року Німеччина скоротить обсяги військової допомоги Україні вдвічі, а з 2027 – вдесятеро. Та війська допомога, яка вже була затверджена, попаде Україні, але будь-які додаткові заявки від Міністерства оборони затверджувати не будуть. За даними німецьких ЗМІ, буцімто це було прохання безпосередньо канцлера Олафа Шольца.

Крім того, Шольц нещодавно оголосив, що Німеччина не планує відправляти далекобійні ракети Taurus дальнього радіусу дії в Україну, і це остаточне рішення.

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