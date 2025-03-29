Виявляється, ранні предків динозаврів були помітно розумнішими за їхніх нащадків.

Доба динозаврів містить чимало загадок, відповідь на які ще належить знайти. У новому дослідженні група американських та китайських дослідників, здається, змогла пояснити, чому ці кремезні велетні мали настілький малий мозок, пише Interesting Engineering.

Дослідники зауважують, що ранні рогаті динозаври, рештки яких дійшли до наших днів, мали відносно великий об’єм мозку. Вони були предками тих самих великих трицератопсів, які стали відомими завдяки попкультурі.

Найдавніші цератопси були відносно маленькими (1-2 метри у висоту) двоногими істотами з гострими чуттями. Вони мали розвинений нюх, що дозволяв їм здалеку виявляти хижаків, і гострим слухом, який допомагав їм точно визначити джерело небезпеки. І для цього їм був потрібен відносно великий порівняно з масою тіла мозок, а також, ймовірно, відносно розвинений рівень інтелекту.

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Однак минали мільйони років, і ці динозаври ставали більшими та грізнішими. За 100 мільйонів років еволюції цератопси перетворилися з двоногих істот на чотириногих гігантів. Тепер вони досягали висоти до дев'яти метрів.

Зі зміною фізичної форми змінювалися і їхні когнітивні здібності. Сканування викопних решток виявило, що розміри мозку відносно маси тіла у тих же трицератопсів стали меншими, порівняно з їхніми давніми пращурами. Це зокрема свідчить про зниження когнітивних здібностей, включаючи зниження нюху та слуху.

У міру того, як еволюція робила цератопсів більшими, вона наділяла їх грізною захисною бронею та рогами, що зменшувало їхню вразливість перед хижаками. Це зменшувало потребу у загострених чуттях, таких як нюх і слух. Зрештою це призвело до поступового зниження цих здібностей з часом, а отже до зменшення розмірів мозку і зниження рівня інтелекту.

Детальні висновки науковців були опубліковані в журналі Paleobiology.

Інші цікаві новини про вивчення динозаврів

Як писав УНІАН, вчені зрозуміли, як першим ссавцям вдавалося виживати у світі, яким правили динозаври. Проаналізувавши знайдені рештки цих істот, вчені отримали уявлення про неперевершений камуфляж перших ссавців.

Також ми розповідали, що у Монголії виявили рештки нового виду динозаврів, який на диво мав лише два кігті. За словами вчених, це справді дуже рідкісна знахідка, яка потребує детального вивчення.

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