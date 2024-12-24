Оселедець, який зазвичай харчується планктоном, перейшов на поїдання іншої риби і зріс у розмірах.

Вчені виявили в Балтійському морі нову популяцію оселедця, який харчується іншою рибою, а не планктоном, як інші представники цього виду. Про новий еволюційний стрибок здавалося б добре вивченого виду риби повідомляє науковий вісник phys.org.

Атлантичний і балтійський оселедець є типовими споживачами планктону, і через це є вкрай важливим елементом в екосистемі північної Атлантики і Балтійського моря. Однак тепер з’явився новий різновид оселедця, який генетично відрізняється від звичайного і харчується рибою. Нове дослідження на цю тему в журналі Nature Communications опублікувала група науковців з Упсальського університету (Швеція).

Зазначається, що шведський рибалка повідомив майбутньому головному автору дослідження, що неподалік шведського узбережжя живе особливий вид оселедця, який є набагато більшим за звичайного балтійського оселедця і за своїми розмірами ближчий до атлантичного підвиду.

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"Коли я дізнався, що місцеві жителі знають про особливу популяцію дуже великого балтійського оселедця, який рік за роком нереститься в одній і тій самій місцевості, я вирішив взяти зразки та дослідити їхню генетичну структуру. Тепер ми знаємо, що це генетично унікальна популяція, яка, ймовірно, еволюціонував протягом сотень, якщо не тисяч років у Балтійському морі", – каже автор дослідження, професор кафедри медичної біохімії та мікробіології Університету Упсали Лейф Андерссон.

Зокрема вчені звернули увагу на пошкоджені зябра цього підвиду оселедця. Звичайний оселедець харчується планктоном і використовує зяброві щитки для його просіювання. Пошкодження зябер у виявленого великого оселедця означало, що він з’їв щось геть відмінне від дрібного планктону. Вчені вважають це доказом того, що цей оселедець перейшов на рибну дієту, зокрема, він полює на риб сімейства колючкових, які мають гострі шипи для захисту від хижаків.

Іншим цікавим висновком було те, що цей дивний оселедець мав значно вищий вміст жиру та значно знижений рівень діоксину, проблемного хлорорганічного забруднювача Балтійського моря. Це, а також набагато швидші темпи росту узгоджуються з переходом на рибну дієту, кажуть вчені. Зрештою залишки дрібної риби були знайдені і в шлунках оселедців-мутантів.

Вивчення генів цих риб показало, що сьогодні в Балтійському морі існують не одна, а принаймні дві окремі субпопуляції оселедця, що харчується рибою. Одна зустрічається на північ від Стокгольма, а інша — на південь від нього.

Однак найцікавіше те, що в Атлантичному морі рибоїдного оселедця немає - лише той, що харчується планктоном. Отже новий підвид виник саме у Балтійському морі, і виник дуже швидко, адже Балтика – зовсім молоде море, вік якого оцінюється приблизно у 4-14 тисяч років (залежно від того, яку стадію його формування брати за точку відліку.

"Ми припускаємо, що рибоїдний балтійський оселедець розвинувся через відсутність конкуренції з боку інших хижих риб, наприклад, скумбрії та тунця, які не зустрічаються там, де ми знаходимо рибоїдний оселедець. Таким чином, цей оселедець використовує недостатньо використаний харчовий ресурс у Балтійському морі", – каже професор Андерссон.

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