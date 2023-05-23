Їм вдалося встановити відсутню ланку між білим карликом і надновою.

Зірка стає білим карликом, коли у неї закінчується ядерне паливо, зникають зовнішні шари і залишається тільки щільне і гаряче ядро. Наше Сонце також пройде цей період через кілька мільярдів років, після чого охолоне і зникне.

Нещодавно вчені вперше спіймали радіосигнал від вмираючого білого карлика, зазначається в дослідженні в журналі Nature.

Астрономи пояснюють, що карлик, які додає у вазі самознищується. Цей характерний вибух називається надновою типу la. Однак роками вчені не могли зрозуміти, звідти ж майже мертва зірка може набрати додаткову масу.

Передбачалося, що для такого вибуху потрібна подвійна зоряна система, щоб зірка-сусідка принесла себе в жертву білому карлику. Однак в такому випадку, додатковий газ залишився б навколо наднової і під час спалаху можна було б зафіксувати радіосигнал.

Ось тільки за десятиліття пошуків за жодною наднової такого типу не було виявлено нічого подібного і гіпотеза залишалася непідтвердженою. У зв'язку з цим астрономи припускали, що все ж йдеться про дві зірки, з досить щільною речовиною, яка потім не поширюється навколо.

Все змінилося, коли в березні 2020 року вчені виявили наднову 2020eyj. Через деякий час вони змогли вперше в історії зафіксувати її присутність в радіодіапазоні - навколозоряний простір навколо неї було багато гелієм. Його не дуже багато в активних зірках, але дуже багато саме в маленьких білих карликах.

Інші відкриття астрономів

Нещодавно астроном виявили у Сатурна 62 нових супутника.

Також вперше вчені сфотографували колосальний струмінь плазми, що виривається в космос з краю надмасивної чорна дірка М87. Крім того, вчені вперше побачили тінь чорної діри та її струмінь разом на одному зображенні.

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