Нові зображення дають уявлення про таємничу поведінку чорної діри.

Вперше вчені сфотографували колосальний струмінь плазми, що виривається в космос з краю надмасивної чорна діри М87. Крім того, вчені вперше побачили тінь чорної діри та її струмінь разом на одному зображенні. Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature, має допомогти астрономам зрозуміти, як генеруються ці гігантські потоки плазми.

"Ми знаємо, що струмені викидаються з області, що оточує чорні діри, - каже астроном Ру-Сен Лу з Шанхайської астрономічної обсерваторії в Китаї, - але ми досі не до кінця розуміємо, як це відбувається насправді. Щоб вивчити це безпосередньо, нам потрібно спостерігати походження струменя якомога ближче до чорної діри".

Вчені визначили, що чорна діра в галактиці M87 має джет, довжина якого в радіохвилях досягає 100 тисяч світлових років, що приблизно дорівнює діаметру нашої власної галактики.

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Галактика M87 розташована приблизно в 55 мільйонах світлових років від нас і містить надмасивну чорну діру, маса якої приблизно в 6,5 мільярдів разів перевищує масу Сонця.

Вчені виявили найдавнішу чорну діру - що про неї відомо

Як повідомляв УНІАН раніше, вчені виявили найдавнішу надмасивну чорну діру. Її маса в 10 мільйонів разів більше маси нашого Сонця і вона досі активно зростає.

Астрономи вважають, що ця чорна діра утворилася лише через 570 мільйонів років після Великого вибуху.

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