За словами Маска, вибух ракети стався через витік кисню/палива в порожнині над брандмауером двигуна.

Нещодавнє випробування ракети Starship, яка є найбільшою і найпотужнішою ракетою-носієм у світі, закінчилося тим, що верхній ступінь розпався над Атлантичним океаном. Близько за 10 хвилин польоту верхній ступінь зіткнувся з аномалією у роботі двигуна, внаслідок чого він зламався, пише Newsweek.

Водночас Ілон Маск опублікував відео вибуху та написав: "Успіх непевний, але розвага гарантована!".

У виданні нагадали, що це вже сьоме випробування корабля Starship, який повинен повернути астронавтів NASA на Місяць до кінця цього десятиліття. Попри те, що за останні кілька років SpaceX досягла неабиякого успіху, остання невдача свідчить про виклики та амбіції космічної програми компанії.

"Кінцева мета Маска - досягти Марса - залежить від успіху Starship, який має стати повністю багаторазовою космічною транспортною системою", - підкреслили у матеріалі.

Чому вибухнув Starship?

За попередніми даними, вибух стався через витік кисню/палива в порожнині над брандмауером двигуна, внаслідок чого сталася пожежа, яка переповнила систему вентиляції, повідомляв Ілон Маск.

"Коригувальні заходи, включаючи гасіння пожежі та збільшення пропускної здатності вентиляції, вже плануються для наступного випробувального польоту", - додали у виданні.

Космічні досягнення у світі - останні новини

Як писав УНІАН, надсекретний літак США понад рік перебуває на орбіті. Завданням місії є проведення експериментів із впливу радіації та тестування технологій спостереження за космічним простором.

Також повідомлялось, що одна з двох астронавтів NASA, яка застрягла на орбіті 7 місяців тому, нарешті вийшла у відкритий космос. Зазначається, що Суні Вільямс зайнялася ремонтними роботами, що давно назріли, за межами станції разом з астронавтом NASA Ніком Хейгом.

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