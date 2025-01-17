Ракета вибухнула через 8,5 хвилин після запуску.

Ракета Starship компанії SpaceX Ілона Маска вибухнула під час сьомого випробувального польоту. Це перший з 2023 року випадок, коли SpaceX не вдалося вивести корабель на задану траєкторію - у листопаді 2023 року SpaceX втратила корабель приблизно через вісім хвилин після запуску.

Як пише Bloomberg, ракета стартувала на об'єкті SpaceX Starbase в Техасі о 16:37 за місцевим часом у четвер. Передбачалося, що вона спробує досягти навколоорбітальних швидкостей і виведе на орбіту 10 імітаторів космічних апаратів. Це була перша спроба ракети вивести вантаж у космос.

Але трохи менше ніж через 8,5 хвилин після початку місії SpaceX втратила зв'язок зі Starship. Коментатори запуску заявили, що апарат "загубився".

Пізніше Ілон Маск опублікував на своїй сторінці в X відео з уламками, що падають із неба, заявивши, що "успіх невизначений, але розвага гарантована". У більш пізньому пості Маск сказав, що попередньо причиною аварії став витік кисню/палива.

Водночас SpaceX вдалося повернути назад на Землю нижню частину ракети.

Уламки ракети впали в Атлантику. При цьому Федеральне управління цивільної авіації заявило, що було змушене змінити маршрути літаків у цьому районі.

"Комерційні рейси, що виконуються JetBlue Airways Corp. і American Airlines Group Inc., були змушені вжити заходів, щоб уникнути наслідків", - пише Bloomberg.

Конкуренти Starship

Раніше багаторазова ракета-носій New Glenn від компанії Blue Origin вирушила у свій перший політ. Це перший реальний крок космічної компанії Джеффа Безоса в її прагненні скласти конкуренцію SpaceX Ілона Маска.

Вибух Starship стався всього через кілька годин після того, як ракета New Glenn успішно досягла орбіти.

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