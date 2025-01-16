Астронавти прибули на МКС у минулого року в рамках польоту, що планувався лише на тиждень.

Одна з двох астронавтів NASA, яка застрягла на орбіті 7 місяців тому, зробила перший космічний вихід з моменту прибуття на Міжнародну космічну станцію (МКС). Як пише АР, довгоочікувана зміна ситуації сталася в четвер, 16 січня.

"Суні Вільямс зайнялася ремонтними роботами, що давно назріли, за межами станції разом з астронавтом NASA Ніком Хейгом. Вони вийшли у відкритий космос, коли орбітальна лабораторія була на висоті 420 кілометрів над Туркменістаном", - сказано в публікації.

Під час виконання завдання Вільямс опинилася всього за кілька метрів від капсули SpaceX, на якій планує повернутися на Землю. Попри складнощі, вона успішно впоралася із завданням, не пошкодивши апарат.

"Уільямс змогла розглянути капсулу SpaceX, яка навесні повинна доставити її додому. Капсула знаходилася всього за кілька футів від станції, поки астронавт виконувала одне із завдань. Їй вдалося впоратися із роботою, не пошкодивши транспортний засіб", - пише видання.

Наступного тижня Вільямс планує ще один вихід у відкритий космос разом з астронавтом Бутчем Вілмором. Вони обидва прибули на станцію на новій капсулі Starliner компанії Boeing у червні минулого року в рамках тестового польоту, який спочатку мав тривати лише тиждень.

Проте проблеми з капсулою Starliner затягнули їхнє повернення, і NASA розпорядилося повернути корабель на Землю без екіпажу. Пізніше компанією SpaceX було відкладено запуск їх змінників, що означає - Вільямс і Вілмор повернуться додому лише наприкінці березня або на початку квітня - через 10 місяців після старту.

У четвер був перший вихід у відкритий космос астронавтів NASA з попереднього інциденту – виходу, що був скасований влітку 2024 року через витік води із системи охолодження скафандра. Потім NASA повідомило, що проблему усунули.

Загалом вихід у четвер у відкритий космос став восьмим для Вільямс, яка вже раніше жила та працювала на МКС.

Астронавти застрягли на МКС - що відомо

Нагадаємо, астронавти Баррі "Бутч" Вілмор і Суніта "Суні" Вільямс вирушили на МКС 5 червня 2024 року під час першої місії корабля Starliner на орбіту з астронавтами. Після цього вони мали залишатися на орбіті протягом восьми днів. Через поломку корабля Boeing Starliner астронавтам довелося затриматися на МКС. Вони вперше поспілкувалися з журналістами після того, як застрягли на Міжнародній космічній станції тільки 10 липня.

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