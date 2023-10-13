Вулкан Таупо активний вже близько 300 тис. років, але час його останнього великого виверження за останні 5 тис. років науковцям було напрочуд важко визначити.

Майже 2000 років тому на північному острові Нової Зеландії сталося виверження вулкана з такою силою, що вважалося, що воно торкнулося навіть земель Римської імперії, розташовані за півсвіту.

Вчені знайшли тепер шість осколків скла, що утворилися в результаті вибуху і відкинутих на 5000 км (3000 миль) на південь, де вони пролежали під 280-метровим шаром антарктичного льоду протягом усього цього часу, пише Sciencealert.

Сьомий осколок, що утворився в результаті попереднього виверження того ж вулкана, допоміг команді визначити їх точне походження та час вибуху.

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"У сукупності сім осколків являють собою унікальний і незаперечний подвійний відбиток вулкана Таупо як джерела", - прокоментував вчений-еколог Стівен Піва, провідний автор дослідження і кандидат наук в університеті Те Херенга Вака-Вікторія в Веллінгтоні.

Вулкан Таупо активний вже близько 300 тис. років, але час його останнього великого виверження за останні 5 тис. років науковцям було напрочуд важко визначити, а крижані керни з Антарктиди і Гренландії звузили час виверження Таупо приблизно до 230 р. н. е., плюс-мінус кілька десятиліть.

Радіовуглецевий аналіз колод дерев, похованих у гарячих вулканічних потоках від виверження Таупо, дозволив уточнити час приблизно до 232 року нашої ери (1790 років тому). Фахівці припустили, що вулкан вивергався в кінці літа або восени, але рік все ще залишався спірним.

Тому Піва і його колеги звернулися до крижаного ядра довжиною 764 м, витягнутого з льодовикового щита Росса в Західній Антарктиді і наповненого кліматичною інформацією за 83 тис. років.

На глибині 279 м дослідники виявили сім осколків скла довжиною від 10 до 20 мікрон, виготовлених з гранітоподібного мінералу риоліту. Їх геохімічний склад відповідав іншим зразкам виверження Таупо, зібраним у Новій Зеландії. Особливо виділявся один осколок: він відповідав вулканічному склу, що утворилося в результаті більш раннього супервиверження вулкану Таупо, яке сталося 25 600 років тому.

Цей "подвійний відбиток пальця" Таупо дав дослідникам додаткову впевненість у джерелі осколків скла, тоді як їх положення в крижаному ядрі було датовано першими місяцями року, близькими до 230 року нашої ери.

"Підтвердження дати виверження дає можливість вивчити потенційний глобальний вплив вулкана на атмосферу та клімат, що має вирішальне значення для кращого розуміння історії та поведінки його вивержень", - пояснив Піва.

Інші вулкани на Землі

Минулого року на сході Демократичної Республіки Конго прокинувся один з найактивніших вулканів у світі - Ньірагонго. Вулкан в африканських горах Вірунга в 20 км на північ від озера Ківу на прикордонній з Руандою території викидав в небо величезні хмари чорного диму і вулканічного попелу. На фотографіях, опублікованих в соцмережах, було видно кратер гори, заповнений лавою.

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