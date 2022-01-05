Під час минулого виверження у травні 2021 року загинули кілька десятків людей.

На сході Демократичної Республіки Конго прокинувся один з найактивніших вулканів у світі - Ньїрагонго.

Як повідомляє BBC, вулкан в африканських горах Вірунга за 20 км на північ від озера Ківу на прикордонній з Руандою території почав викидати в небо величезні хмари чорного диму і вулканічного попелу.

На фотографіях, опублікованих в соціальних мережах, видно кратер гори, заповнений гарячою лавою.

Seigneur, garde ta main puissante sur ma ville ! pic.twitter.com/9kCCnx6X5x — josue mupika (@JosueMupika) January 4, 2022

Геологи з вулканічної обсерваторії Гоми кажуть, що лава поки не тече назовні, проте спостерігається зростання сейсмічної активності.

Директор обсерваторії Селестін Касерека сказав журналістам, що причиною утворення диму і попелу, які можна побачити по всьому місту, є спорадичні, тобто поодинокі вибухи. За його словами, навряд чи почнеться повномасштабне виверження Ньїрагонго.

— Innocent NGIRABATWARE (@rwanda_innocent) January 5, 2022

Місцевим жителям радять зберігати спокій, проте люди досі пам'ятають руйнівні наслідки виверження у травні 2021 року. Тоді загинули 32 людини й тисячі людей були змушені покинути свої будинки. Чимало бігли в сусідню Руанду, а частина людей досі живе в тимчасових таборах в Гомі.

Раніше УНІАН писав, як українські військові посадили вертоліт на кратер діючого вулкана Ньямлагіра, чия основа зливається з Ньїрагонго. Обидва належать до гірського хребта Вірунга, який є національним природним парком зі списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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