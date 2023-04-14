Це одна з найбільш амбітних місій ЄКА. Її вартість склала 1,6 млрд євро.

Європейське космічне агентство (ЄКА) запускає місію до Юпітера для вивчення головних його супутників і встановлення того, чи є там умови для виникнення життя.

Як зазначає Бі-бі-сі, це одна з найамбітніших місій ЄКА і називається вона Jupiter Icy Moons Explorer (Juice). Її вартість склала 1,6 млрд євро. На апараті встановлено 10 приладів. Це камери, детектори частинок, радар для сканування рельєфу під поверхнею небесних тіл і лідар - прилад, який використовується для створення тривимірних карт рельєфу поверхні. Один з найважливіших приладів - магнітометр, який спеціально побудували у Великобританії.

Мета місії - встановити, чи існують на місяцях Каллісто, Європа і Ганімед умови для підтримки хоча б найпростіших форм життя. Однак завдання Juice не включає виявлення життя як такого.

Відео дня

Ракета Ariane-5 з космічним зондом на борту стартує з космодрому в Куру у Французькій Гвіані. Шлях до газового гіганта і його супутників займе вісім років. Щоб відправити Juice безпосередньо до Юпітера, у ракети не вистачить енергії. Тому вона виведе зонд на траєкторію у внутрішній частині Сонячної системи, звідки, скориставшись для розгону гравітацією землі і Венери, він полетить до найбільшої планети цієї системи.

При успішному шляху зонд добереться до газового гіганта в липні 2031 року. Після чого кілька років Juice буде обертатися навколо Юпітера, здійснюючи близькі обльоти його місяців, час від часу наближаючись до їх поверхні на 400 км, потім в 2034 році він вийде на орбіту навколо Ганімеда. Очікується, що дані саме з Ганімеда будуть досить докладними. А в 2035 році місія закінчиться.

Дослідження космосу

Астроном знайшли "теплу" планету, маса якої вдвічі більша за Юпітер. Вона обертається навколо далекої карликової зірки.

Європейське космічне агентство (ЄКА) відмовилося від співпраці з Росією за місячними програмами.

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