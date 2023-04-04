Знаходиться він лише за 70 світлових років від Землі.

Астроном виявили гігантську планету з двома сонцями, на якій постійно вирує піщана буря. Про це повідомляє Science Alert.

Інопланетний світ знаходиться лише за 70 світлових років від Землі - це один з найдивніших світів, які вчені коли-небудь знаходили.

За даними астрономів, його маса становить 20 мас Юпітера, а температура така, що може розплавити алюміній. Орбіта виявленої планети становить 10 тисяч років навколо не однієї, а двох зірок. На ній весь час вирує піщаний шторм.

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Як повідомляється, вчені за допомогою телескопа Вебба змогли розглянути на новій планеті клубочаться силікатні хмари. Новий світ отримав назву VHS 1256 b.

Крім того, вдалося встановити багато компонентів атмосфери VHS 1256 B. до них відносяться метан, а також окис вуглецю і води.

VHS 1256 b є своєрідною загадкою. Його маса лежить на межі між гігантськими планетами та коричневими карликами - "невдалими зірками", які недостатньо масивні для синтезу водню, але можуть синтезувати важчий ізотоп водню дейтерій.

В атмосфері нового світу вчені виявили гази та хмари піску, які постійно змінюються і, ймовірно, складаються з енстатиту, форстериту або кварцу.

Вчені виявили найдавнішу чорну діру - що про неї відомо

Як повідомляв УНІАН раніше, вченим вдалося виявити найдавнішу надмасивну чорну діру. Вони припускають, що цей космічний монстр утворився через 570 мільйонів років після Великого вибуху.

Маса цієї чорної діри в 10 мільйонів разів перевищує масу нашого Сонця. І вона досі активно зростає.

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